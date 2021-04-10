四度訪港 主持多項重大基建奠基禮

1975年5月，他偕同英女王訪港。這是首次有在位的英國君主訪港，引起哄動。兩人乘坐專機抵港後，到九龍公眾碼頭乘坐港督的遊艇渡海，在皇后碼頭上岸出席歡迎儀式。在為期4天的訪問中，他們參觀了多個地方，包括香港大會堂、嘉咸街街市、愛民邨、香港大學、葵涌貨櫃碼頭和跑馬地馬場等。

愛丁堡公爵獎勵計劃惠港青

兩人在1986年10月再度訪港，當時他們應時任中國國家主席李先念邀請訪問中國大陸，成首對訪華的英國君主伉儷，之後乘坐皇家遊艇不列顛尼亞號離開，順道訪問香港。他們到訪立法局和沙田馬場等，並一同出席會議展覽中心的奠基儀式。菲臘親王亦到中華電力旗下的青山發電廠，為新建成的B廠主持落成及啟用典禮。

菲臘親王封號為愛丁堡公爵，中環愛丁堡廣場和菲臘牙科醫院都是以他命名，他在1981年3月親身出席牙科醫院的開幕禮並主持儀式。另外，他1956年在英國創辦愛丁堡公爵獎勵計劃，計劃在1961年推廣到香港，現稱香港青年獎勵計劃。

（綜合報道）