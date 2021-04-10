言行惹火被批「離地」 幽默應對花邊新聞

「在中國住久了會眼細」

菲臘親王過往不時爆出金句，據報他不喜歡英國歌手Tom Jones的歌曲，1969年皇家大匯演後，曾詢問對方：「你用什麼漱口，鵝卵石？」他在1986年與女王伊利沙伯二世訪問中國大陸，在行程間向英國學生笑言：「若你們在這裏待更久，你們所有人的眼睛都會變細」，又以「可怕」（ghastly）形容北京。1999年，他在愛丁堡附近的工廠見到一個舊式保險絲盒，笑稱：「這看起來像是印度人放進去。」

在1981年經濟衰退時，他就曾說：「每個人都在說應要有更多休閒時間，現在他們卻抱怨失業。」他在2013年會見後來獲諾貝爾和平獎的巴基斯坦少女馬拉拉時，曾稱：「（孩子）上學是因為父母不想他們留在家中。」馬拉拉因宣揚女孩受教育權，前一年遭塔利班成員槍擊重傷。主張實行共和制的組織「共和」（Republic）行政總裁史密斯（Graham Smith）就曾批評菲臘親王的言論「反映50年代上層階級的種族主義態度」。

菲臘親王亦傳出過不少婚外情的花邊新聞，例如與英國女演員柯克伍德（Pat Kirkwood）等人傳緋聞，甚至有報道聲稱他有多名私生子女，但大多無從法證實。1995年，一份德國報章就承認將一篇說菲臘親王有24名「契子女」的文章，錯誤翻譯成「私生子女」。菲臘親王曾對向他詢問有關婚外情報道的記者稱：「你有否停下來想過，這麼多年來我未曾在沒警察的陪同下去過任何地方？那我又怎麼可能擺脫這種事？」

車禍後兩日 無繫安全帶駕車

他在2017年從公職退下來後亦引起過爭議，包括2019年初發生車禍後，傷者批評王室沒道歉，而事隔48小時，他又被傳媒拍到駕車時沒有繫上安全帶，最終他自願放棄駕駛執照。

（BBC/獨立報）