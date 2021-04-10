棄雙王子頭銜入籍 與女王攜手走過73年

「伊利沙伯被菲臘金髮藍眼吸引」

菲臘親王1921年生於希臘，其祖父原是丹麥王子，在英法俄共推下成為鄂圖曼帝國瓦解後第一任希臘國王。當時局勢動盪，在他尚在襁褓時，其大伯父康斯坦丁一世被逼退位，菲臘的父親亦被捕，隨後舉家被迫出走，他的童年輾轉在不同國家度過。1934年，他在親戚的婚禮上首次遇見伊利沙伯，事實上他們亦是第三代的表兄妹，但直至5年後兩人才發展戀愛關係。當時18歲的菲臘準備加入英國皇家海軍，13歲的伊利沙伯則隨父母到訪達特茅斯的海軍學院。她的家庭教師克勞福德（Marion Crawford）在回憶錄記載，她被菲臘金髮藍眼的外表深深吸引，又憶述有一次菲臘獲邀到國王喬治六世的遊艇用餐，伊利沙伯與他互動時一直臉紅。就連當時國王助手、菲臘的叔叔蒙巴頓勳爵（Louis Mountbatten）亦注意到她的仰慕之情，在日記形容兩人初次會面「非常成功」。相比下菲臘則較遲鈍，他後來曾向傳記作者形容，達特茅斯的時光只是「非常有趣的經歷」，兩人只是後來才開始書信來往。

英女王：這些年他一直是我的力量

菲臘在1946年向喬治六世提親，但在戰後的英國，有聲音憂慮如何接納具多國背景的菲臘為王室成員。他與伊利沙伯訂婚後，放棄希臘和丹麥王室頭銜並入籍英國，又積極戒煙。在婚禮前夕，喬治六世授予他愛丁堡公爵等頭銜，兩人在1947年11月20日於西敏寺成婚，翌年誕下長子、現任王儲查理斯。兩人共育有4名子女、孫兒和曾孫各8名。

伊利沙伯在1952年繼承王位，多年來與丈夫並肩到訪世界各地。在1997年金婚紀念日，她形容對方「這些年來一直是我的力量，並留在我身邊」。菲臘在2017年正式退休後，兩人大部分時間分隔兩地，他主要居於諾福克郡桑德靈厄姆王室莊園，伊利沙伯則留在溫莎堡和白金漢宮。受新冠病毒疫情影響，兩人遷到溫莎堡避疫，去年11月在那兒一同慶祝73周年結婚紀念。

（Vogue/衛報）