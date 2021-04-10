菲臘親王辭世 喪禮從簡不國葬 終年99歲 疫下政府籲民眾勿聚集悼念

英女王傷痛 多國領袖致哀

英國王室在香港時間今晚7時左右在社交平台Facebook的專頁宣布消息，稱英女王在深感傷痛下宣布丈夫菲臘親王逝世，稱他是在周五早上於溫莎堡安祥離世，王室與全球民眾一起哀悼他的離去。英國政商界、宗教界和體育界等均向菲臘親王致哀。首相約翰遜在首相府外表示，對菲臘親王一生不凡的工作和人生致謝，稱他啟發了無數年輕人的生命，多名前首相均表示悼念。多國領袖亦紛紛致哀，包括美國、澳洲、加拿大、俄羅斯等國的總統或總理。

雖然政府呼籲民眾嚴守限聚令，不要在王室地點外聚集，但大批民眾昨日到白金漢宮的圍欄外，擺放大量粉紅色鬱金香、黃色玫瑰和未開的百合花。有民眾表示，菲臘親王是穩定的基石，他的離去或許是英國的巨大時刻，「沒有他，女王或不會想在位太久」。不過，有王室分析家認為，英女王不會因喪夫打擊而提早讓位。

BBC黑服報訊 西敏寺鳴鐘99次

菲臘親王的健康一直備受關注，特別是他今年2月因感染入院，要留醫1個月才出院。原本今年6月將迎接百歲大壽的他，與伊利沙伯二世、王儲查理斯和威廉王子一樣，被BBC列為「第一類」王室成員，意味着他屬於最核心的王室成員行列。其中代表菲臘親王的出殯安排暗號是「福斯橋」，名稱來自1964年他和英女王一起主持揭幕儀式的蘇格蘭連接愛丁堡和珀斯的大橋。英國的電視台昨日收到消息後都中斷原有節目，改為播出菲臘親王死訊和有關他生平的片段，BBC展示其穿軍服的照片播出國歌《天佑女王》。在報道死訊時，新聞報道員和其他主持都穿上黑色裝束以示尊重。除了象徵君主、在白金漢宮懸掛的皇家旗幟（Royal Standard flag）外，全國下半旗致哀；西敏寺在當地時間下午6時起，每分鐘鳴鐘一下，合共99次，向99歲的菲臘親王致敬。

哀悼期內暫不通過新法例

全國哀悼期預計為期8日，國會現正處於復活節休假，下議院本來下周二復會，但會提早至周一，與上議院一樣同日紀念菲臘親王，其間國會議員會在左手戴上闊3又1/4吋（約8.25厘米）的黑色臂章，男議員會打黑色領帶。地方政府則會被要求慎重考慮是否要繼續進行公務。哀悼期內部分政府事務將要暫停，而新法例也會因為英女王處於哀悼期而暫時不會獲通過。

在哀悼期內，王室成員、王室侍從和王室代表都要穿深色裝束和戴臂帶，英女王的一眾後代預計將會前往溫莎堡與女王一起，外界關注早前表明不會再擔當王室公務、幾近與王室一刀兩斷的哈里王子和正腹大便便的妻子梅根，會否回國出席菲臘親王的喪禮。

料葬溫莎堡附近弗羅格莫爾花園

與其他王室成員一樣，菲臘親王一直有跟進自己的喪禮安排。英國紋章院（College of Arms）昨日表示，按照菲臘親王生前意願，將不會舉行國葬或公眾瞻仰遺容儀式，其遺體會安放在溫莎堡，直至在溫莎堡的聖喬治禮拜堂舉行私人軍事式葬禮。據英國傳媒報道，菲臘親王已表明希望一切從簡，預計葬禮只有王室成員、小部分親友和個別國家元首參與，之後會在溫莎堡附近王室專屬墓園弗羅格莫爾花園（Frogmore Gardens）落葬。

（綜合報道）