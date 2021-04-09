拜登推措施加強槍管減「鬼槍」

《紐約時報》引述白宮官員報道，拜登將推出三大針對槍管的新措施，包括要求司法部在30天內提案，減少無牌槍械，即俗稱「鬼槍」（ghost gun）的數量；要求在60天內提案，把能夠提高手槍命中率的穩定支架，納入國家槍械法（National Firearms Act）規管範圍，必須登記方可購買；司法部亦將准許各州自行制定「紅旗法案」（red flag law），授權警員和家庭成員向法院申請，暫時除去部分危險人士擁槍的權利。

提名支持槍管者任局長

根據統計，每年有近4萬名美國人死於槍下，其中有一半以上是自殺。報道又指拜登將宣布提名美國吉福茲防止槍械暴力法律中心（Giffords）高級政策顧問奇普曼（David Chipman）為美國煙酒槍炮及爆炸物管理局（ATF）局長。

ATF隸屬司法部，是負責對煙酒槍炮徵稅、執法和釋法的機構。自2015年以來，ATF一直未有局長人選獲得參議院的批准，反映兩黨在槍管問題嚴重分歧。

（路透社/紐約時報）