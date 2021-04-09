被禁入使館 緬駐英大使：政變

【明報專訊】緬甸軍事政變發生已逾兩個月，民間抗爭未息，有包括外交官在內的公職人員亦表態反對軍方奪權和軟禁國務資政昂山素姬。曾呼籲緬軍釋放昂山素姬的緬甸駐英國大使覺扎敏（Kyaw Zwar Minn）周三（7日）突然被拒進入位於倫敦梅費爾（Mayfair）的大使館，他稱「駐外武官」（Military attache）佔領了使館建築物，形容事件是「政變」。路透社引述外交消息報道，緬甸駐英副大使已獲任命為臨時代辦，代表緬甸軍方接管大使館，禁止覺扎敏入內。
曾發聲籲釋昂山素姬
覺扎敏周三在使館外向傳媒說：「這是一場政變，在倫敦中心一場不應該發生的政變。」他表示，當他離開大使館時對方就闖入並佔領建築物：「他們稱收到（緬甸）首都的指示，所以不可讓我進內。」覺扎敏上月曾就軍事政變一事，呼籲軍方釋放昂山素姬和總統溫敏，當時英國外相藍韜文讚他有勇氣，但緬甸軍方後來召他回國。
路透社引述消息報道，緬甸駐英副大使奇溫（Chit Win）已接任為臨時代辦，他和駐外武官把覺扎敏拒諸門外。覺扎敏呼籲英國政府介入事件，又稱整晚會留在大樓外，因為「這是我的大樓」，當晚亦有示威者到現場與他一同留守。
英國外交部發言人周三稱正就事件尋求進一步資料，英國外相藍韜文在Twitter譴責緬甸軍政府的欺凌行為。英國消息人士昨表示，英國政府依照外交政策，必須同意軍政府做出跟覺扎敏有關的決定。
前線抗爭男模特兒被捕
緬甸的反軍事政變示威獲部分緬甸名人支持，他們成為緬軍清算對象。
緬甸軍方最近向120個名人發通緝令，指控他們散播可引致軍隊譁變的假消息。當地傳媒報道，在反軍事政變運動相當活躍的24歲男模特兒帕他空 （Paing Takhon）周四（8日）在其母位於仰光北達貢區（North Dagon）的住所被當局帶走。帕他空家人稱他病重，當局拘捕他時沒使用暴力，但不知他被帶到哪裏。另外，緬甸網媒The Irrawaddy昨報道，中國駐仰光外交官跟緬甸平行政府取得電話聯繫，但相關消息未獲中國官方證實。
（法新社/路透社/ Channel News Asia/BBC）
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