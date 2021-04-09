被禁入使館 緬駐英大使：政變

曾發聲籲釋昂山素姬

覺扎敏周三在使館外向傳媒說：「這是一場政變，在倫敦中心一場不應該發生的政變。」他表示，當他離開大使館時對方就闖入並佔領建築物：「他們稱收到（緬甸）首都的指示，所以不可讓我進內。」覺扎敏上月曾就軍事政變一事，呼籲軍方釋放昂山素姬和總統溫敏，當時英國外相藍韜文讚他有勇氣，但緬甸軍方後來召他回國。

路透社引述消息報道，緬甸駐英副大使奇溫（Chit Win）已接任為臨時代辦，他和駐外武官把覺扎敏拒諸門外。覺扎敏呼籲英國政府介入事件，又稱整晚會留在大樓外，因為「這是我的大樓」，當晚亦有示威者到現場與他一同留守。

英國外交部發言人周三稱正就事件尋求進一步資料，英國外相藍韜文在Twitter譴責緬甸軍政府的欺凌行為。英國消息人士昨表示，英國政府依照外交政策，必須同意軍政府做出跟覺扎敏有關的決定。

前線抗爭男模特兒被捕

緬甸的反軍事政變示威獲部分緬甸名人支持，他們成為緬軍清算對象。

緬甸軍方最近向120個名人發通緝令，指控他們散播可引致軍隊譁變的假消息。當地傳媒報道，在反軍事政變運動相當活躍的24歲男模特兒帕他空 （Paing Takhon）周四（8日）在其母位於仰光北達貢區（North Dagon）的住所被當局帶走。帕他空家人稱他病重，當局拘捕他時沒使用暴力，但不知他被帶到哪裏。另外，緬甸網媒The Irrawaddy昨報道，中國駐仰光外交官跟緬甸平行政府取得電話聯繫，但相關消息未獲中國官方證實。

（法新社/路透社/ Channel News Asia/BBC）