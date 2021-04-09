新西蘭重現社區感染個案 加國安大略省再頒居家令

澳紐旅遊氣泡恐受影響

新西蘭沒出現本地傳染個案約40天，昨日確診的新患者是在隔離酒店工作的保安，他沒有接種新冠疫苗，但已知他在酒店外接觸過的一名同事則接種了兩劑疫苗。當局暫未建議奧克蘭再度封城或修改旅遊氣泡計劃，但阿德恩已警告，一旦出現新疫情，會破壞重啟旅遊計劃。

該國昨新增23宗輸入個案，其中17人來自印度，阿德恩宣布從4月11日至28日禁止所有來自印度的旅客入境，包括新西蘭公民。這段期間，政府將探討重啟旅遊的風險管理措施。印度正面對第二波疫情，本周單日新增病例超過10萬宗。

此外，加拿大人口最多省份安大略省周四起實施居家令一個月遏疫情，只有雜貨店、藥房可繼續開放民眾購物。省長福特（Doug Ford）表示，最快下周為高風險人士如教師等接種新冠疫苗，較之前預計早逾一個月。

安大略省為全國疫情重災區，周三新增逾3200宗確診，佔全國單日新增確診近四分之三，變種病毒佔該省新增病例的三分之二。

（法新社/衛報）

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