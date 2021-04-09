歐藥管局檢視強生疫苗血栓風險 牛津疫苗前車之鑑 公平檢視各產品

兩款疫苗同技術研發

只需接種一劑的強生（Johnson & Johnson）疫苗在3月時已獲歐盟批准使用，EMA提及在授權強生疫苗時，有早期迹象顯示有尚未證實的靜脈血栓風險增加的情况。EMA的數據分析和方法工作組主管阿萊特（Peter Arlett）周三稱有3宗與低血小板有關的血栓情况，與他們提及的牛津疫苗問題有相似之處。他指對比已接種強生疫苗的500萬人而言，這血栓個案人數極少，但在嚴格審查下，委員會正仔細研究。

美國《財富》（Fortune）雜誌引述專家稱，血栓問題或跟製造牛津疫苗所用技術有關。牛津疫苗利用一種經改造的黑猩猩腺病毒載體，把相關基因指令帶到人體細胞以產生冠狀病毒突刺蛋白，從而引起免疫反應。由於強生疫苗亦使用腺病毒，引發關注。《財富》指歐盟官員稱強生疫苗臨牀試驗亦暗示血栓可能是其副作用，因有數人出現血栓，但臨牀試驗的相關個案太少，未能指出清晰關聯。

俄羅斯的「衛星V」疫苗亦採用腺病毒載體技術研發，目前未獲EMA批准使用，不過EMA正就衛星V疫苗展開審查，有望成為歐盟使用的首款非歐洲研發的新冠疫苗。德國衛生部長施潘周四稱，若「衛星V」獲歐洲當局批准使用，德國計劃與俄羅斯商討購買俄國疫苗。

德擬洽購俄國疫苗

EMA周三公布評估結果後，歐盟成員國衛生部長舉行會議，成員國對使用牛津疫苗應設什麼限制有分歧。歐盟委員會分管衛生和食品安全事務的委員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）在會後發聲明，呼籲成員國採取一致做法，以提高民眾對牛津疫苗的信心。

有採用牛津疫苗的國家繼續採取限制。周三，比利時同意限制為55歲以上人士接種，這安排為期1個月，意大利衛生部長亦指牛津疫苗應只提供予60歲或以上人士；西班牙亦暫停為60歲以下人士接種。菲律賓周四亦暫停為60歲以下人士注射牛津疫苗，澳洲同日亦建議為50歲以下人士注射BioNTech-輝瑞疫苗而非牛津疫苗。

（綜合報道）

（抗疫新階段）