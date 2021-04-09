保守派問鼎青瓦台 還需徹底改革取民心

代理黨魁警告國民力量黨內耗

韓國中央大學政治系教授崔榮真表示，今次選舉結果「確實標誌了保守派的復興」，「但明年大選會否佔上風，依然有太多不確定性。」國民力量黨代理黨魁金鍾仁昨在卸任記者會上，亦指出國民力量黨近一年間雖努力作出根本革新和改變，但依然不足，「國民力量黨內有許多只對政黨主導權充滿欲望的人。改革鬆懈的話，就會錯過政權交替與重拾民心的機會」。他呼籲黨友「切勿把『國民的勝利』錯覺以為是自己的勝利」。

該黨國會議員張濟元更明白地說：「大家都知道，這次選舉是對文在寅政權的審判，而不是對我們的支持。」另一國會議員尹姬淑稱：「敗者顯然是執政黨，但勝者卻不明確……在野黨的存在感一如既往薄弱。」

國民力量黨56名國會議員昨會見記者時強調，該黨須擺脫「不受年輕人歡迎政黨」、「特定地區政黨」的形象，並要拒絕派系政治、解決國家時代問題。

對華對朝外交路線勢逆轉

國民力量黨自2016年國會選舉，4次全國性選舉俱失利，並反覆改組、合併保守勢力。分析指出，若保守派延續今次勝選的氣勢，明年拿下總統寶座，外交路線將逆轉。文在寅執政下，韓國優先考慮跟朝鮮合作，在美國和中國之間避免選邊站，但國民力量黨傾向疑中和強硬對朝鮮，亦支持美國遏抑中國壯大，主張韓國加入美日澳印組成的「四方安全對話」（QUAD）。這立場可能符合主流民意，美國智庫芝加哥全球事務委員會本周發表的民調顯示，韓國民眾在對華政策上堅定支持保守派，逾八成人將中國視為國家安全威脅，六成人視中國為經濟威脅。

（韓聯社/Newsis/華爾街日報）