韓執政黨補選慘敗 文在寅勢危 稱願受人民問責求變革 黨領導層引咎總辭

補選投票結果顯示，最大在野政黨國民力量黨在補選的21席中，贏得15席。執政共同民主黨僅奪4個地方議員議席；餘兩席為獨立人士。其中首爾市長、釜山市長，皆由國民力量黨候選人勝出。國民力量黨候選人吳世勳以57.5%得票率，擊敗得票僅39%的主要對手執政黨共同民主黨候選人朴映宣，第三度當選首爾市長。他2011年擬廢除學生免費午膳制度，在抗議聲中辭職。釜山市長補選方面，國民力量黨候選人朴亨埈更以62.67%的得票率勝出。當選者均於昨日履新。

失落首爾釜山市長位 流失年輕票

分析認為選舉結果源於選民對政府的失望，甚於對國民力量黨的認同。許多韓國選民對兩大黨舉棋不定，大選前不久才下決定。而且這場選舉總投票率為55.5%。首爾、釜山兩市今次投票率更分別達58%和53%，為兩市補選歷史以來首度突破50%投票率。分析指出，高投票率反映選民執行「政治審判」的意欲甚強。此外，共同民主黨流失了向為其主要票源的青年選民。首爾市站外民調顯示，有逾七成30歲以下男性把票投給了吳世勳。明治大學政治學教授金炯俊說：「這是對文在寅政府的經濟政策失敗、貪腐醜聞與房地產投機事件的全民公投。」

社會不公官員醜聞抗疫失分埋敗因

共同民主黨通過自2016年國會選舉以來的4次全國選舉，令2017年5月上台的文在寅政府坐擁立法、司法、行政乃至地方權力。他曾許諾為國民創造公平競爭環境，完善國家的法治、民主等機制。可是民生問題反映施政失當，社會不平等加劇，還屢傳官員醜聞。包括政治明星先後捲入性醜聞，其中前首爾市長朴元淳去年7月自殺，前釜山市長吳巨敦去年4月辭職後受檢控，前忠清南道知事安熙正判囚3年半。政府4年來推了25輪房地產降溫政策，首爾市房地產價格仍為全球升幅最快、普遍薪金全然追不上的城市。人民債務高達可支配收入的176％。去年年中之後疫情反覆，耗盡初期控疫的功勞。

韓國多份報章社評昨把選舉結果歸因於政府「無能、傲慢、不公正」。時代精神研究所長嚴敬永認為，比起在野黨的勝利，執政黨之輸意義更大，「那反映了文在寅政府4年間積累對公正、正義價值的損害，民眾對實現公正公義社會的不耐煩等」。

共同民主黨代理國會黨代表金泰年表示，該黨承認有所不足令國民「極之失望」。周一傳聞去年已有去意的總理丁世均即將請辭。文在寅政府或將趁勢改組內閣。

（路透社/韓聯社/東亞日報）