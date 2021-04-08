日本金援印屬群島 被指為監視華潛艇

報道指出，潛艇在深海航行時難以偵測，但馬六甲海峽水淺和航道擁擠，潛艇都要浮上水面而行，經此進入印度洋的潛艇大多會經過安達曼-尼科巴群島（Andaman and Nicobar Islands），而這個具有戰略地位的印屬群島最近就得到近期致力與美國合作推動「印太戰略」的日本首批援金。報道稱，日本駐印度大使鈴木聰上月26日在印度首都新德里與印度財政部副秘書長莫哈帕特拉（C.S. Mohapatra）交換備忘錄，涉及40.2億日圓（約2.85億港元），主要用作在南安達曼島興建能源儲存中心，以使用再生能源和穩定電力，代替現時所用的柴油發電機。

日本大使館官員稱，這是日本政府首次向當地提供計劃形式的資金，「這與我們對一個自由開放印太地區的願景視野相配合」。該官員又透露，日本政府負責海外援助的日本國際協力機構早前已多次到當地視察。

安達曼群島利監察馬六甲海峽

報道稱，分析大都認為，日本援助當地具有象徵意義亦有重要性。華府智庫卡內基國際和平基金會印度中心研究分析師巴魯亞（Darshana Baruah）說：「安達曼群島在監察馬六甲海峽上具有無可比擬的優勢，那兒也接近印尼那邊的海路，是進入印度洋的另一通道，特別是對潛艇而言。一個連貫監測和反應的機制，有助印度在中國船舶進入印度洋時就能偵測得到。」她說，要盡用當地潛在價值就必須發展基建，包括水、電、房屋和互聯網，而日本今次援助提供了其中一個重要條件。

專家：已踩過中國紅線

布魯金斯研究所印度計劃總監馬登（Tanvi Madan）則提到，日本1958年開始援助印度，是日本首個提供發展援助的國家，但印度一直不希望將外部勢力帶入印度洋，日本亦不希望過分參與印度戰略合作，以免挑動中國神經。不過，近年日本加強參與印度東北部的道路連接計劃，現在又援助安達曼-尼科巴群島，日本「已踩過紅線或橙線」。

（日經亞洲）