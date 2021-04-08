伊朗「情報船」紅海中水雷 紐時：以色列報復

以國推遲襲擊保美艦安全

伊朗半官方通訊社塔斯尼姆（Tasnim）報道，伊朗船「薩維茲」號（Saviz）在紅海遭到吸附式水雷（limpet mines）襲擊，多間伊朗傳媒發布影像顯示，受襲後的「薩維茲」號冒出火焰和濃煙。由伊朗革命衛隊成員營運的多個Telegram頻道，指摘襲擊是以色列所為。《紐時》引述一名美國官員報道，以色列已通知美國，其部隊在當地時間周二早上約7時半攻擊了「薩維茲」號，報復伊朗此前襲擊以色列船舶。該美國官員還表示，以色列推遲了襲擊，可能為了讓身處該區的美國航空母艦「艾森豪威爾」號與「薩維茲」號保持一定距離。伊朗外交部昨承認「薩維茲」號周二早上在紅海被水雷攻擊，導致輕微損毁，幸無人傷亡，現正調查事件。

美國官員稱，「薩維茲」號2017年起部署在也門對開的紅海南部水域，為伊朗革命衛隊蒐集情報。它雖然號稱貨船，卻被指具軍事用途，伊朗則稱該船用作打擊海盜。《華爾街日報》報道，以色列在過去一年半，一直把從伊朗向敘利亞運送燃料和武器的船舶視為攻擊目標，涉及最少十多艘船。

（紐約時報/華爾街日報）