美伊歐同稱間接核會談「有建設」

首輪談判在奧地利維也納大酒店舉行，伊朗和其他伊朗核協議簽署國即英、法、德、中國和俄羅斯代表出席，會議由歐盟官員主持。由伊朗問題特使馬利（Robert Malley）率領的美國談判團則在鄰近的另一酒店工作，由於伊朗拒絕與美國直接對話，因此美方代表沒出席會議，歐洲代表作為調解人，以「穿梭外交」方式替美伊雙方傳話。

兩工作組談取消制裁履核協議

美國和伊朗周二同意設立兩個工作組，一個將討論美國如何取消對伊朗制裁。2018年美國退出伊朗核協議後，對伊朗實施了1600多項制裁。另一工作組將討論如何令伊朗重新履行核協議中限制濃縮鈾提煉及儲存。

伊朗1月證實正提煉純度達20%的濃縮鈾，遠超伊朗核協議的規定門檻。這兩個工作組將為兩國同步恢復履約制定路線圖，但《紐約時報》指出，即使達成共識，鑑於技術上的複雜性和雙方缺乏信任，確認上也需要一些時間。

伊促先撤制裁 美不期望即時突破

俄羅斯代表烏里揚諾夫（Mikhail Ulyanov）形容周二的會議取得初步成功，但強調恢復伊朗核協議「不會立刻發生，還需要一些時間」。代表伊朗談判的副外長阿拉克奇（Abbas Araghchi）在會後發表聲明稱，美國解除對伊朗的制裁是美伊重返核協議的第一個也是最必要的一步，「一旦美國解除制裁並得到核實，伊朗完全準備好停止報復性核活動，並履行全部承諾」。阿拉克奇在接受伊朗國營電視台採訪時說：「總括來說，這是一次建設性的會談。」美國國務院發言人普賴斯稱，美國會視這會議為建設性及樂見的一步，但不會預計有初期或即時突破，並預計會談將是「艱難的」。

（紐約時報/路透社）