俄兵壓境 烏克蘭促北約加快准入

美：支持符合入會標準國家加入

澤連斯基周二與北約秘書長斯托爾滕貝格通話，稱烏克蘭參加北約的「成員資格行動計劃」（MAP）會是對俄羅斯的真正信號，並促北約成員加強黑海地區的軍事部署。MAP是1999年通過的機制，讓北約成員定期審查有望加入北約的國家提出的正式申請。澤連斯基近日與英國首相約翰遜和加拿大總理杜魯多通話時，亦表達過類似訴求。

斯托爾滕貝格在通話後稱，深切關注俄羅斯在烏克蘭及其周邊地區的軍事活動，北約堅定支持烏克蘭的主權和領土完整。有北約消息人士稱，成員國上周四討論過俄羅斯集結部隊的問題，並繼續密切監察局勢，但烏克蘭要獲考慮成員資格，就須專注國內改革和按北約標準發展其國防能力。美國國務院發言人指出，美國支持北約開放予符合入會標準的國家加入，但補充烏克蘭仍須實行必要的改革，以建立更「穩定、民主、繁榮和自由的國家」。

克宮：烏克蘭入北約僅加劇局勢

克里姆林宮發言人周二表示，烏克蘭加入北約只會令局勢惡化，「若你詢問數百萬住在（烏克蘭東部）自行宣布的共和國的民眾意見，你會發現對他們來說，加入北約是完全無法接受」。

（衛報/路透社）