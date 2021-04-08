新冠後遺研究：1/3患者半年內現腦部疾病

17%患焦慮症 情緒失調排第二

這項由牛津大學牽頭的研究，是至今有關新冠患者長期精神影響的最大型相關研究，236,379名被納入研究的患者大部分是美國人。研究人員分析這些人的電子紀錄後發現，在確診半年內，有34%患者被診斷出現精神或神經病症，比例較同期患上流感者高44%，也較其他呼吸道感染者高16%，顯示新冠病毒對病人造成特別衝擊。其中，出現焦慮症的患者最多，達17%，情緒失調者有14%排第二。

新冠病情嚴重至要送入深切治療部的患者中，46%被診斷出現精神或神經病症，2.7%出現出血性中風，高於毋須深切治療者的0.3%；7%在半年內中風，也高於毋須深切治療者的1.3%。另外，近2%被診斷出患上腦退化症。有關比較已盡量剔除性別、年齡、種族和其他健康狀况等因素。

專家：不排除與隔離壓力有關

研究人員表示，暫時未知患上新冠導致精神或神經疾病的確切原因，但不排除與隔離或治療導致的壓力、失業和孤獨感有關。帶領研究的牛津大學精神病學教授哈里森（Paul Harrison）說，雖然新冠患者患上神經或精神疾病的比例看似不高，但對全球社會的影響仍很大，因為很多症狀都會長期存在，社福系統須資源應對。另一名參與研究的專家、牛津大學精神病學專家塔凱（Max Taquet）說：「我們的研究結果表明，與流感或其他呼吸道疾病相比，感染新冠病毒後出現腦部疾病和精神疾病更為普遍。」他表示，研究未能確定相關的生物學和心理機制，但有可能因為新冠病人遠較其他病人獲得更多跟進和關注，他們因此較易出現這類病徵。他呼籲各方需緊急研究以確定這些機制，從而預防或治療這些疾病。

去年10月一項研究顯示，有五分之四的新冠入院病人出現神經症狀，包括肌肉痛、頭痛、暈眩和失去嗅覺味覺等，中國武漢早前一項研究亦顯示，36%病人出現神經症狀，包括頭痛和意識迷糊等。

今次研究報告周三在《刺血針精神病學》期刊（The Lancet Psychiatry）刊登。

（路透社/法新社/彭博社/BBC）

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