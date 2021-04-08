歐藥管局：血栓列牛津疫苗罕有副作用 指整體好處大於風險 民眾仍應注射

庫克在記者會上稱：「安全委員會確認，牛津疫苗的預防新冠疫苗的好處在整體上仍多於副作用風險。」雖然很多血栓個案都涉及55歲以下女性，但庫克指EMA未發現牛津疫苗引致血栓的特定風險因素，包括年齡、性別等，又稱此問題的「可能解釋」是源於免疫反應。EMA的安全委員會主席斯特勞斯（Sabine Straus）表示相較在歐洲經濟區內已接種3400萬劑牛津疫苗，截至4月4日他們收到169宗腦靜脈竇栓塞（CVST）個案。安全委員會表示所檢視的62宗腦靜脈竇栓塞（CVST）和24宗內臟靜脈血栓（SVT）個案中，有18人死亡；個案都來自歐洲經濟區和英國的自發報告系統，這些地區有2500萬人接種牛津疫苗。

英委員會建議30歲以下注射他款

至於英國藥物及保健產品管理局（MHRA）發現截至3月底英國有79人接種牛津疫苗後有血栓，當中19人死亡。當局稱未能證實疫苗導致血栓，但該關聯漸趨肯定。MHRA稱已接種首劑牛津疫苗的人應繼續接種第2劑，注射首劑後有血栓者則不應再接種。而有關檢視亦促使英國的疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）周三建議18至29歲人士應接種其他新冠疫苗。另外，英國周三開始為民眾提供使用mRNA技術的莫德納（Moderna）新冠疫苗。

英國牛津大學今年2月邀請約300名兒童參與疫苗接種試驗，以評估疫苗能否讓6至17歲兒童產生強效的免疫反應，但周二宣布暫停試驗，以等候MHRA檢視有關成年人出現血栓或血小板減少的罕見個案後的額外資訊。

英國首相約翰遜昨日較早時到訪康沃爾（Cornwall）期間向記者表示，政府仍相信牛津疫苗安全：「重點是民眾聽取科學家和醫療專家今日（周三）稍後所說的話。」他指可從疫苗計劃看出一些好處，包括死亡人數下降、住院人數急跌等，民眾應繼續接種第2劑。

韓暫停60歲以下注射牛津疫苗

歐洲部分國家和加拿大早前已先後暫停年輕者接種牛津疫苗。韓聯社昨報道，韓國政府決定暫停為60歲以下人士注射牛津疫苗。

在EMA宣布之前一天，世界衛生組織（WHO）周二重申，維持認為牛津疫苗在對抗新冠方面「好處大於風險」的原有評估。

香港食物及衛生局昨日回覆查詢時表示，政府會密切注意其他藥物監管當局公布的最新資料，並確保疫苗符合安全、效能、質素和審批的要求，方會安排市民接種。

（BBC/每日郵報/衛報/路透社/法新社）

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