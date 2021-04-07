約旦指控「外部勢力」 以色列角色惹猜疑

阿卜杜拉內塔尼亞胡互猜忌

約旦新聞網站Ammon周日（4日）報道，副首相艾曼當日宣稱安排哈姆扎妻兒離境的人士是跟以色列情報機關「摩薩德」（Mossad）有關的以色列人沙波什尼克（Roy Shaposhnik），後者其後否認涉及損害約旦國安行動，澄清從未任職摩薩德，但承認出於友誼向哈姆扎提議助其妻兒送往歐洲。

在阿聯酋、巴林、蘇丹和摩洛哥先後跟以色列達成關係正常化協議前，約旦和埃及是僅有兩個跟以國建交的國家。但約旦-以色列關係近年潛藏暗湧，有匿名約旦官員向法新社透露，阿卜杜拉二世跟內塔尼亞胡關係緊張多年，前者拒絕會見或接聽後者電話，又反覆形容跟以色列只是「冷和平」，前年年底更稱兩國關係處「歷來最差」。

兩國最新一輪矛盾源於現任約旦王儲侯賽因上月11日因跟以國有保安安排爭執取消到訪阿克薩清真寺，安曼翌日拒絕開放空域，令內塔尼亞胡首次出訪阿聯酋的大選造勢計劃胎死腹中。數天後以國政府拒絕約旦要求增加供水。

以色列傳媒表示內塔尼亞胡相信阿卜杜拉故意接見其政敵岡茨，是試圖干預以國大選，但阿卜杜拉同樣有類似懷疑。《新消息報》阿拉伯事務主編佩里（Smadar Perry）周日撰文，稱安曼顯然懷疑內塔尼亞胡想看到約旦統治者換人，她又稱內塔尼亞胡非常清楚過去數周約旦的內部暗湧，令阿卜杜拉力阻其使用約旦空域外訪海灣國家。

約旦前官員稱兩國關係不受影響

不過《耶路撒冷郵報》昨日引述約旦前官員表示，這次危機不會對兩國關係構成任何影響，「這是約旦內部事務，跟以色列完全無關」。他確認約旦安全官員周末聯繫以色列同儕，向其保證局勢「穩定和受控」。

（綜合報道）