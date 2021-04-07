兩天內態度逆轉 約旦前王儲表忠

簽署信件「忠於祖訓」

哈姆扎的態度在兩天內出現180度轉變，暫未知原因。約旦王宮發表聲明稱，前王儲哈姆扎（Hamzah bin Al Hussein）已簽署信件， 他在信中稱：「我會繼續忠於祖先們的傳承，依循前人之路，忠於他們的道路和教誨，並忠於國王陛下。」他又表示「將繼續效忠於約旦憲法並協助國王陛下和現任王儲」，並重申國家利益仍是最大考慮，「我們必須對國王陛下為了守護約旦國家利益的種種行為表示支持」。

約旦王宮表示，阿卜杜拉二世委託其叔父哈桑親王及其他王子與哈姆扎會面，展開調停。哈姆札在會面後簽署效忠協議。

王叔出面調停

41歲的哈姆扎是國王阿卜杜拉二世同父異母的弟弟。前國王侯賽因（Hussein bin Talal）於1999年去世，由長子阿卜杜拉繼位，並依照父親遺願，立哈姆札為王儲，不過哈姆札於2004年被廢除王儲身分，阿卜杜拉二世改立自己的兒子為王儲。

這場王室紛爭於上周六（3日）曝光。哈姆扎當日聲稱自己被軍方軟禁，並通過律師交予英國廣播公司（BBC）發布錄影片段，他在片中批評目前的約旦領導層貪污無能，又指自己和家人被軟禁於安曼市外的薩拉姆宮，武裝部隊參謀長聯席會議主席當日登門要求他不能外出或會晤其他人，其手機通訊及互聯網服務也被中斷。軍方否認哈姆扎被捕，僅稱要求他「停止某些破壞約旦安全穩定的行動和活動」。

約旦副首相艾曼（Ayman Safadi）其後指控哈姆扎跟「外國實體」合作令國家陷入不穩，試圖動員部落領袖反對政府。當局拘捕最少16人，包括一名王室成員和前財長兼前宮庭首長巴西姆（Bassem Ibrahim Awadallah）。哈姆扎否認參與政變陰謀或批判過國王。

（BBC/半島電視台）