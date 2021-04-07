「低稅天堂」未必跟隨 稅改恐削美企優勢

拜登政府先後推出總值1.9萬億美元（約14.8萬億港元）的新冠疫情紓困濟方案和2.25萬億美元（約17.55萬億港元）的國內基建大計，為了應付開支，當局提議加稅，包括將聯邦企業利得稅稅率從目前的21%上調至28%，扭轉前朝特朗普政府將企業利得稅率由35%大降至21%的做法。有美國稅務專家和商業游說組織指出，美國企業較海外競爭對手繳交更多稅款的話，將削弱美企環球地位。

共和黨籍賓夕法尼亞州參議員圖米（Pat Toomey）說，耶倫相當於承認拜登政府加稅會令美企競爭力降低，因此要拖其他已發展國家下水，靠集體加稅來懲罰它們的企業和工人。

議員：拖其他已發展國家下水

在國際層面上，要達成共識並非易事。經濟合作與發展組織（OECD）兩年前已提出推行全球最低企業利得稅，以堵塞跨國企業在「低稅天堂」報稅的漏洞，但各國在包括稅率等多項重要問題上有分歧，談判去年中止。《商業內幕》報道，耶倫上台後嘗試透過OECD與超過140個國家推動環球稅率，但專家對她能否成功意見分歧，特別是一向奉行低稅政策以吸引外資的國家如愛爾蘭、開曼群島和百慕大等國，會否同意被迫提高稅率，惹人關注。

「稅務巴黎協定」有難度

美國稅務公司Caplin and Drysdale律師巴恩斯（Peter Barnes）說：「要全球所有國家攜手，在行政上幾乎不可能。除非全球90%國家都參與，否則有些國家會將自己排除出系統外，作為取得重要競爭優勢的好方法。」耶倫在哥倫比亞大學時的導師、諾貝爾經濟學獎得主施蒂格利茨（Joseph Stiglitz）形容，如果耶倫成功游說各國達成協議，這就有點像「稅務上的巴黎（環保）協定」。不過，OECD新任秘書長科爾曼（Mathias Cormann）則向《金融時報》表示，對達成協議感到樂觀。

（紐約時報/商業內幕/金融時報）