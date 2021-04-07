「低稅天堂」未必跟隨 稅改恐削美企優勢

【明報專訊】美國財政部長耶倫在呼籲全球推出最低企業利得稅率時，聲稱理由之一是「確保各國政府擁有穩定的稅收體制和足夠稅收」。不過，有分析指出，拜登政府上台後已明言會增加企業利得稅和向中產或以上人士「開刀」，以應付政府開支，如果全球主要經濟體未就設定最低企業稅率達成一致，拜登的稅改建議將令美國跨國企業在和其他經濟體跨國企業的競爭中處於劣勢。
拜登政府先後推出總值1.9萬億美元（約14.8萬億港元）的新冠疫情紓困濟方案和2.25萬億美元（約17.55萬億港元）的國內基建大計，為了應付開支，當局提議加稅，包括將聯邦企業利得稅稅率從目前的21%上調至28%，扭轉前朝特朗普政府將企業利得稅率由35%大降至21%的做法。有美國稅務專家和商業游說組織指出，美國企業較海外競爭對手繳交更多稅款的話，將削弱美企環球地位。
共和黨籍賓夕法尼亞州參議員圖米（Pat Toomey）說，耶倫相當於承認拜登政府加稅會令美企競爭力降低，因此要拖其他已發展國家下水，靠集體加稅來懲罰它們的企業和工人。
議員：拖其他已發展國家下水
在國際層面上，要達成共識並非易事。經濟合作與發展組織（OECD）兩年前已提出推行全球最低企業利得稅，以堵塞跨國企業在「低稅天堂」報稅的漏洞，但各國在包括稅率等多項重要問題上有分歧，談判去年中止。《商業內幕》報道，耶倫上台後嘗試透過OECD與超過140個國家推動環球稅率，但專家對她能否成功意見分歧，特別是一向奉行低稅政策以吸引外資的國家如愛爾蘭、開曼群島和百慕大等國，會否同意被迫提高稅率，惹人關注。
「稅務巴黎協定」有難度
美國稅務公司Caplin and Drysdale律師巴恩斯（Peter Barnes）說：「要全球所有國家攜手，在行政上幾乎不可能。除非全球90%國家都參與，否則有些國家會將自己排除出系統外，作為取得重要競爭優勢的好方法。」耶倫在哥倫比亞大學時的導師、諾貝爾經濟學獎得主施蒂格利茨（Joseph Stiglitz）形容，如果耶倫成功游說各國達成協議，這就有點像「稅務上的巴黎（環保）協定」。不過，OECD新任秘書長科爾曼（Mathias Cormann）則向《金融時報》表示，對達成協議感到樂觀。