美財長促訂全球最低企業稅率 稱終結「逐底競爭」 防跨國企業轉移利潤

耶倫以視像方式出席智庫「芝加哥全球事務委員會」的活動時稱，各國可合作制定全球最低企業稅，令跨國企業稅收有更公平的競爭環境，中止各國以低稅率吸引企業的「逐底競爭」，又稱政府須有穩健稅制來籌集足夠收入，以投資基本公共產品和應對危機，維持企業和經濟體的競爭力。

美商界CEO組織憂損競爭優勢

跨國企業利用各國稅制差異，將利潤轉移到避稅港以進行租稅規避或降低稅負。為減少成員國稅基侵蝕的問題，經濟合作與發展組織（OECD）帶領約140國談論訂立全球最低企業稅多年，但尚未達成共識。特朗普時代的財長梅努欽希望美國符合最低稅率，一直未積極參與OECD的討論。總統拜登上周公布的2.3萬億美元基建投資計劃中，打算對海外利潤徵收21%的全球最低企業稅，較OECD至今討論過的許多提案還要高。今次華府的提案，被視為美國盼在尋求全球最低企業稅上取回主導角色。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）指出，G20國財長周三將討論全球稅務議題，外界預料華府的提案將是議程之一。有美國財政部官員透露，G20的目標是7月前就全球最低企業稅提出建議，而拜登政府或在有需要時修改立法，令美國最低稅率與國際計劃保持一致。耶倫在1月就職後不久，即開始為全球最低企業稅提案奠定基礎，包括利用首次與法國、德國和英國的雙邊財長會談，商討稅務談判。

德國財長舒爾茨（Olaf Scholz）昨日歡迎華府支持制定全球最低企業稅，稱是對抗稅基侵蝕的「一大步」。由美國多間主要企業行政總裁組成的商業圓桌會議（Business Roundtable）周一則稱，其成員歡迎「為在全球有業務的美國企業提供更公平的競爭環境」，但拜登政府的全球最低企業稅提案恐令美國處於一大競爭劣勢。

扭轉「美國優先」 重返國際舞台

耶倫在演說又提到，過去4年目睹美國退出國際舞台的後果，強調「美國優先絕不代表美國獨自行事」，缺乏全球領導和參與只令制度和經濟變得脆弱，要確保全球經濟有公平的競爭環境，美國須在全球市場保持強大影響力。在貿易範疇，她重申華府會與合作伙伴「執行建基於規則的秩序」，與中國的關係「將在該競爭的方面競爭，在可能合作的方面合作，在必須對抗的方面作出對抗」。她又稱將利用IMF和世銀會議，推動氣候變化的討論、改善窮國獲得疫苗的機會和鼓勵各國採取更多行動支持全球經濟復蘇。

（彭博社/CNBC/路透社/法新社）