伊朗美國間接核談判 歐官員作中介

伊要求全撤前朝制裁 美：非全涉核協議

美國國務院發言人普萊斯周一稱，談判首要議題「頗為簡單」，一方面是伊朗所需要採取的涉核動作以恢復遵守2015年核協議，另一方面是華府所需要採取的制裁放寬措施。伊朗一方則強調談判只涉及美國如何快速和可驗證地撤回一連串在特朗普時期向德黑蘭實施的制裁；外交部發言人哈蒂柏扎德重申，只待美方可驗證地撤回上述制裁，伊朗會「在數小時內」全面恢復履行核協議。《衛報》稱伊朗希望解除制裁會以白紙黑字落實，確保可在免除制裁風險下作石油交易。

美國談判團由伊朗問題特使馬利（Robert Malley）領軍，但如無意外他只會透過歐洲3國（英國、法國和德國）代表團傳話；伊朗代表團則由副外長阿拉克奇（Abbas Araghchi）帶隊。

拜登政府希望恢復核協議，但表明需要談判，因為有許多不同範疇的制裁，包括部分是無關核協議，而是涉及其他伊朗的攻擊行徑，例如是恐怖主義、導彈採購或違反人權等。舉例說，華府此前是按2017年《美國敵對國家制裁法案》（CAATSA）來制裁伊朗革命衛隊。

對上一次美伊雙方最接近恢復談判的是2019年聯合國大會，當時伊朗總統魯哈尼拒絕法國牽頭的方案，即美伊重回相互履行核協議。

（衛報/華盛頓郵報）