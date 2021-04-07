變種病毒加抗疫疲勞 亞洲疫情反彈

印度單日新增確診逾10萬

印度正面對第二波疫情，周一新增103,558宗新症打破紀錄。西部重災區馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）過去兩周的確診個案佔全國近六成，印度10個疫情最嚴重地區，8個在馬哈拉施特拉邦，包括其首府孟買。馬哈拉施特拉邦周一起再度實施限制措施，包括宵禁及周末封城，公眾地方如公園、購物商場、戲院及宗教場所關閉直至另行通知，所有餐廳只准外賣。

印度2月初確診下見多月新低後，3月初急速反彈，不足兩月日增個案暴增逾10倍。專家指出，冬天抗疫成功、展開疫苗接種及抗疫疲勞，令印度陷入危險的自滿境地，當局警惕性降低，民眾防疫鬆懈。一名新德里電動三輪車司機說：「人們對新冠病毒恐懼已消失， 大部分人都沒適當地佩戴口罩，包括許多乘客。」專家稱，印度今波確診個案較去年春天急升得更快，科學家正留意新變種病毒蔓延情况，截至3月底，當局確認逾770宗「令人擔憂的變種病毒」個案，專家正調查它們是否更具傳染性及致命，及現有新冠疫苗是否有效。政府正致力達至疫苗接種目標，希望在8月能施打6億劑疫苗，現時45歲以上民眾可接種疫苗，惟迄今只注射約7600萬劑，全國少於1%人口完成接種。

菲律賓恐臨人道主義危機

菲律賓疫情亦告急，去年10月至今年2月日增少於3500宗確診，但3月中疫情反彈，上周五（2日）錄得破紀錄15,298宗病例。馬尼拉大都會及附近省份封城最少兩周，至4月11日。馬尼拉大都會的深切治療部負荷量已近八成、六成呼吸機及七成隔離病牀已被使用。有馬尼拉染疫民眾未獲安排入院，被迫自購氧氣瓶。副總統羅布雷多（Leni Robredo）上周稱，許多人在等候入院或在家中沒有任何醫療幫助下死亡。反對派參議員潘希利南（Francis Pangilinan）上周六（3日）發聲明稱，除非政府加強檢測、追蹤及治療，否則菲律賓將面臨人道主義危機。衛生當局歸咎變種病毒令病例急增，惟該國疫苗接種速度亦較鄰國慢，截至上月中，每100人僅接種0.2劑，較印尼2.4劑和馬來西亞1.1劑少。

孟加拉全國封城 航班暫停

孟加拉周日及周一連續兩天錄得逾7000宗確診，周一起全國封城7天，國內旅遊包括航班暫停，商場和商店關閉。鄰國巴基新坦個案亦增加，上周六錄得逾5000宗確診，接近去年6月高峰。

（法新社/CNN/彭博）

（抗疫新階段）