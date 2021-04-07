高層稱牛津疫苗關乎血栓 歐藥管局：未達結論 世衛維持「好處大於風險」評估

EMA此前強調接種牛津疫苗的好處遠大於風險，惟承認基於現有證據未能完全排除該疫苗與血栓的關連。EMA疫苗策略主管卡瓦萊里（Marco Cavaleri）在意大利報章《消息報》（Il Messaggero）昨日刊登的專訪中，認為血栓與疫苗有清晰關係，「我認為，我們現在可以說，疫苗（與血栓）明顯有關連，但暫時未知是什麼導致這種反應」。卡瓦萊里表示，在接種者中，年輕人出現腦血栓的個案比他們預計的多，會研究成因。

EMA疫苗策略主管訪談惹關注

牛津疫苗被指與血栓有關，成為這款疫苗面對的又一重擊。阿斯利康藥廠今年初以產能不足為由，向歐盟表示無法履行合約承諾，惹來歐盟強烈不滿。及後該疫苗被指涉及嚴重副作用，全球數十個國家一度暫停接種，到最近又出現愈來愈多年輕人出現血栓報告。英國上周公布，截至3月24日，該國1810萬名接種牛津疫苗者中，有30宗血栓個案，其中7人死亡，受影響者三分之二是女性。德國上月表示，在270萬名接種牛津疫苗者中，有31人出現腦血栓問題，全部年齡低過63歲，29人是女性，9人死亡。挪威上月中亦表示，最少3名年齡未滿50歲的醫護人員接種牛津疫苗後出現流血、有血塊和血小板含量減少的異常症狀。英國著名流行病學家弗格森（Neil Ferguson）向英國廣播公司（BBC）稱，初步資料顯示較年輕人士似乎受牛津疫苗導致不尋常血栓影響的風險較高。

英政府研停讓年輕者接種

加拿大上周一宣布暫停為55歲以下民眾注射牛津疫苗，稱歐洲出現年輕女性接種者中有嚴重副作用個案；德國和荷蘭上周宣布暫停為60歲以下人士接種牛津疫苗，法國也建議只有55歲或以上的人接種，丹麥和挪威則全面停用。英國第四頻道電視台周一引述兩名政府高層消息人士稱，雖然目前資料有限，但愈來愈多說法認為較年輕一群、最少是30歲或以下者，應當接種其他疫苗，當局正在研議，最快周二有結果。

德國格賴夫斯瓦爾德大學（University of Greifswald）研究員格賴納赫（Andreas Greinacher）及其團隊最近研究了名為「疫苗誘發血栓性免疫血小板減少症」（vaccine induced prothrombotic immune thrombocytopenia，VIPIT）的情况，懷疑牛津疫苗接種後產生的抗原或蛋白，可能會激活血小板導致血栓。有關研究上周仍未經同行審議。

港未收牛津疫苗緊急使用申請

香港食物及衛生局發言人昨日表示，到目前衛生署仍未收到阿斯利康根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》就其疫苗提交作緊急使用的申請，港府會密切留意其他藥物監管當局公布的最新資料，並會繼續與藥廠聯絡，索取相關使用安全資料。

（法新社/路透社/獨立報）

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