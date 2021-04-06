88歲歐元之父蒙代爾逝世 曾獲諾獎 具創見被譽「經濟學宙斯」

「最優貨幣區」理論奠歐元基礎

蒙代爾1932年10月24日生於加拿大安大略省，曾於麻省理工學院及倫敦經濟學院就讀，擁有麻省理工學院博士學位。

蒙代爾一生論著豐碩，有逾100篇發表於各類學術期刊的論文，包含美國前總統列根、英國戴卓爾夫人等政府皆採用的「供應面經濟學」（Supply-side Economics）。該理論主張政府通過大幅減稅、減少政府干預、削弱工會力量等政策，促使市場經濟發揮出最大效能，從而帶動實質的經濟增長。

1961年，蒙代爾發表「最優貨幣區」理論，其構想是在單一貨幣制度下，完全消除匯率波動風險，而且能消除貨幣兌換手續費用，從而最大幅度降低交易成本，發揮國際貿易潛力。他通過宏觀分析匯率及其對貨幣政策的影響，進一步提出勞工與貿易自由進出的經濟區域採用單一貨幣切實可行的理論，促成1999年元旦起歐盟成員國採用單一貨幣「歐元」。同年，蒙代爾憑他對在分析不同匯率制度下的貨幣和財政政策，以及對「最優貨幣區」理論的卓越貢獻，獲頒諾貝爾經濟學獎。

蒙代爾在1960年代也已提出「不可能三角」（Impossible trinity）概念，指出經濟社會和財政金融政策，難以兼顧「資本自由流動」、「固定匯率」、「貨幣政策獨立」這3個條件。

獲邀任中大博文講座教授

蒙代爾先後擔任過許多國際機構及組織的顧問，包括聯合國、國際貨幣基金會、世界銀行、歐洲委員會、美國聯邦儲備局、美國財政部。他於2009年獲邀任香港中文大學博文講座教授。

（衛報/福布斯）