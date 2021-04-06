普京簽令修憲 可任總統至84歲

這項法令源自去年公投通過的修憲倡議，新憲法生效後總統任期會重新計算，變相取消原來的任期限制，被俄國反對派和西方輿論炮轟為謀求「終身制」。普京暫未表態會否再次角逐總統。

可再任兩屆總統至2036年

現年68歲的普京1999年除夕接替突然宣布辭職的葉利欽出任署理總統，同年5月「坐正」，此後除了2008年至2012年跟梅德韋杰夫名義上「換位」改任總理外，其餘時間一直出任總統至今，實際掌權已有超過20年。倘若他最終堅持到2036年，將會壓過掌權26年的斯大林（Josef Stalin），成為自彼得大帝以來在位最久的俄國領袖。

今次法例改動，緣於俄羅斯執政「統一俄羅斯黨」提出修憲，在去年7月的公投獲73%選民投票贊成，由國會議員審議到上月通過相關法案。新憲法生效後，總統任期重新計算。反對派抨擊此法變相讓普京「終身當總統」。此前的憲法限制總統連任一屆。普京2008年遂藉轉任總理，繼續掌權以迴避違憲。他2012年再任總統後，亦已把總統任期由4年延長到6年一任。他去年12月簽署的憲法條訂案其中一條法例，還讓總統卸任後除了叛國等嚴重罪行，他及其家人獲終身豁免受檢控，連警察調查問話都不可以。

普京執政早期以鐵腕解決車臣戰爭得民心，又憑當時油價高企保持經濟穩定，其強人形象也備受國內擁護。但隨着油價回落收入下降，加上吞併克里米亞招至西方制裁，經濟陷入困境，政府高層又被揭發貪腐，民眾不滿聲音日增，國內示威趨增。

（莫斯科時報/法新社）