「高不成低不就」 4因素加速死亡

綜合分析，LG「死因」主要在4方面，包括太遲進入智能手機市場、軟件更新緩慢、新手機未能引起關注、晶片供應不及對手穩定等，終令LG手機走入歷史。

起步遲更新慢 晶片供應不穩

當LG跟Vingroup、德國福士汽車和俄羅斯主權財富基金等潛在買家談判出售手機業務失敗後，外界都預計LG會退出手機市場。

科技網站Tom's Guide指LG近年推出多款新設計手機，如捲動式屏幕手機LG Rollable和旋轉屏幕手機LG WING，以及更早前的模組化手機LG G5等，都令人眼前一亮，可是始終未掀起熱潮、贏得消費者的青睞。有分析認為，LG手機不及對手的問題亦包括軟件方面，LG手機較其他類似產品都停留在舊版本Android作業系統，推出保安程式亦緩慢。

《日經亞洲》引述分析，指LG不像主要對手三星般，為手機取得穩定晶片供應，規模更大更多元化的三星擁有自行生產手機關鍵零件的優勢。缺乏自家晶片供應的LG，要跟小米、Oppo等中國手機生產商向處理器生產商如高通爭奪技術支援和資源。

太遲發展智能手機亦是導致LG如今退出這市場的原因之一。當蘋果公司在2007年推出iPhone時，LG在之後數年仍在推出上一代的功能手機（feature phone）。

太依賴韓國北美市場

另外，市場研究機構Counterpoint Research的研究副總裁沙阿（Neil Shah）指LG太依賴韓國和北美市場，他認為LG多年來能夠維持生計，只是因其「垂直整合」經營策略，集團旗下包括有製造屏幕、電池和半導體等子公司。

（韓國時報/彭博社/韓聯社/日經亞洲）