5年蝕350億 LG退出手機市場 業務調整 轉攻電動車零部件等範疇

LG電子理事會昨日一致通過這項決定，確認旗下手機生業和銷售將只去到7月31日，但公司會繼續為消費者和用戶提供售後服務，並堅持研發未來移動通訊技術。

在提交監管部門的公文上，LG電子解釋稱：「基於在激烈競爭中表現持續低迷，我們將會結束手機業務的生產和銷售，我們會透過有效集中資源在核心範疇來改善商業組合。」該公司又表示，退出智能手機市場會為銷售情况帶來短期陣痛，但長遠會改善競爭力和財務狀况。以去年計，手機業務為LG電子帶來5.2萬億韓圜（約359.6億港元）的收入，佔全公司8.2%。

投資者質疑資源錯配

在智能手機冒起前，LG曾是全球手機市場三巨頭之一，但因遲了涉足智能手機領域而落後。投資者一直呼籲LG電子放棄智能手機業務，質疑是資源錯配，損害公司市值估價，無法反映其在高級家用電器或電視機的強大銷售表現。麥格理分析師Daniel Kim形容，這決定是「遲來總比沒有好」，畢竟LG電子進軍智能手機市場太晚，無法在市場飽和下的激烈競爭中提高份額。

LG連續多款旗艦級別的智能手機款式都失敗後，日益在手機市場沒落，尤其是在高端手機市場不敵蘋果和同國對手三星。

全球市佔率僅約2%

隨着中國企業華為、小米和Oppo先後加入戰場，憑較低成本主攻中低端市場，LG更跌出全球七大手機製造商的行列。LG唯一尚有良好表現的是美洲市場，以市場份額計在北美排第三，在拉美地區排第五，但以全球計去年只佔約2%，排行全球第九，令公司過去5年累計虧損45億美元（約350億港元）。

《金融時報》指出，預期LG電子會將資源轉移到增長迅速的電動車零部件業務，善用跟LG集團旗下其他子公司的聯繫作為優勢，例如是電池業界龍頭LG Energy Solution、顯示器製造商LG Display和相機模組供應商LG Innotek。LG電子計劃在7月跟加拿大汽車零部件供應商麥格納國際（Magna International）成立合資企業，以生產電動車零部件。

LG電子同時宣布，將對流動通訊業務部門展開大規模人事調動，稱將綜合考慮員工業務能力、其他部門及集團子公司的人力需求等因素，最快本周起開始調遷人手。

截至去年第三季度，該部門有逾3700人，韓聯社指部門大部分人手為研發人員，相信調動工作不會有太大問題。估計去向包括LG電子旗下位於慶尚南道昌原的家電廠房和研究所，另外上述LG Energy Solution、汽車零部件業務部門以至LG電子-麥格納國際的合資公司皆對研發人手有較高需求。韓聯社還指，LG電子將繼續研發行動通訊核心技術，部分人員或被調到6G通訊原創技術研發等領域。

（金融時報/華爾街日報/韓聯社）