緬甸示威者製「抗爭復活蛋」

而在緬甸輿論將支持軍方的矛頭指向北京之際，俄羅斯自政變後的角色漸受西方輿論注目，這點尤其體現在俄羅斯派出副防長亮相緬甸建軍節閱兵儀式，官員級別甚至比緬甸的東盟鄰國都要高。《金融時報》分析，俄羅斯力圖填補全球各地其他大國留下的外交真空，這次在緬甸也不例外。

俄出席緬建軍閱兵 分析：填補外交真空

美國目前牽頭盟友或伙伴制裁緬甸軍方，中國則在緬甸反華聲音中保持低調，日本和印度則因顧慮外交平衡少有公開發聲，只剩東盟在幕後斡旋。《金融時報》形容，俄羅斯對緬甸的態度呼應2015年決定軍事支援敘利亞的巴沙爾政權，助其渡過內戰危機。

卡內基莫斯科中心亞太項目主席陳寒士（Alexander Gabuev）指出，莫斯科派出高官到內比都的決定，看起來確是像「向西方豎中指」，告訴西方「我們可為所欲為」。

（金融時報/衛報）