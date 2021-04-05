緬甸示威者製「抗爭復活蛋」

【明報專訊】緬甸局勢仍未平靜。截至上周六，緬甸自政變以來的示威者死亡人數已升至557人，但示威者堅持抗爭，部分人趁基督教的復活節製作寫有政治信息的復活蛋，放在鄰居門口。緬甸以佛教徒居多，有推廣這做法的facebook群組藉此呼籲尊重基督教傳統。教宗方濟各在昨天發表的年度復活節文告當中對緬甸年輕人表示關心，說他們「堅守對民主的支持」。
而在緬甸輿論將支持軍方的矛頭指向北京之際，俄羅斯自政變後的角色漸受西方輿論注目，這點尤其體現在俄羅斯派出副防長亮相緬甸建軍節閱兵儀式，官員級別甚至比緬甸的東盟鄰國都要高。《金融時報》分析，俄羅斯力圖填補全球各地其他大國留下的外交真空，這次在緬甸也不例外。
俄出席緬建軍閱兵 分析：填補外交真空
美國目前牽頭盟友或伙伴制裁緬甸軍方，中國則在緬甸反華聲音中保持低調，日本和印度則因顧慮外交平衡少有公開發聲，只剩東盟在幕後斡旋。《金融時報》形容，俄羅斯對緬甸的態度呼應2015年決定軍事支援敘利亞的巴沙爾政權，助其渡過內戰危機。
卡內基莫斯科中心亞太項目主席陳寒士（Alexander Gabuev）指出，莫斯科派出高官到內比都的決定，看起來確是像「向西方豎中指」，告訴西方「我們可為所欲為」。