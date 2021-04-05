約旦前王儲遭軟禁 當局稱維護國安穩定 美國友邦撐國王

副首相艾曼（Ayman Safadi）昨日稍後指控哈姆扎跟「外國實體」合作令國家陷入不穩，試圖動員部落領袖反對政府，但強調陰謀已「被消滅於萌芽」。他進而指控一名跟外國安全部門有聯繫的男子向哈姆扎妻子提供離開約旦的航空，但未具體說明是哪個外國情報單位。

曾斥「統治架構」貪污無能

剛滿41歲的哈姆扎（Hamzah bin Hussein）上周六通過律師，交予BBC發布其6分鐘錄影片段，以英語稱他和家人受軟禁於安曼市外的薩拉姆宮。他說，武裝部隊參謀長聯席會議主席當天早上登門通知他不准外出及跟其他人聯絡或見面。其個人保安被撤，手機和互聯網服務中斷。當局稱這樣做是因為有他的場合或是他上過的社交媒體，就會有批評政府或國王的言論出現。

哈姆扎否認參與政變陰謀或加入批判過國王。不過他指摘「統治架構」貪污無能，把個人和金錢利益，置於約旦人民福祉之上。他還稱現在的人民不再可以自由批評當局或表達意見，任何批評政府的人都有被秘密警察逮捕之險。

哈姆扎是現任國王阿卜杜拉二世的同父異母弟，因年齡和憲法規定未獲立儲，阿卜杜拉1999年繼位後曾受遺命立儲哈姆扎，但5年後即反口廢儲，改立自己兒子為王儲。哈姆扎此後徒具准將軍銜，從無政府官職，但2018年曾就入息稅法律批評過官員管治無能，但從未傳出過兄弟不和、爭權衝突的消息。

軍方否認拘捕

約旦武裝部隊參謀長聯席會議主席優素福（Yousef Huneiti）否認哈姆扎被捕，稱只要求他「停止某些用作破壞約旦安全穩定的行動、活動」。但他確認約旦當局拘捕約廿人，有官員表示發現複雜和範圍廣泛的陰謀，涉及至少一名王室成員、部落領袖和政治及安全建制的成員。其一更聲言有證據顯示「外國」支持這計劃，但未具體說明是什麼證據。

據國營通訊社指，被捕王室成員為哈桑（Hassan bin Zaid）和前財長兼前宮庭首長巴西姆（Bassem Ibrahim Awadallah）同樣上榜。

約旦友邦隨即表態撐約旦。海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）在聲明中表示支持約旦和安曼當局維護其安全穩定的所有措施。美國國務院發言人說：「阿卜杜拉國王是美國重要伙伴，他得到我們全力支持。」

（法新社/路透社/BBC/華盛頓郵報）