英校園「強姦文化」惹關注 教育部設求助熱線

逾萬女生網上匿名控訴

英國近期揭露校園「強姦文化」盛行。「強姦文化」泛指性暴力、言語騷擾、厭女症、虐待和襲擊等行為，截至上周二（3月30日）為止，逾萬名女子已在網站Everyone's Invited分享自己過去或現在所遭遇的「強姦文化」經歷，不少私立名校亦捲入這場風波，包括伊頓公學（Eton College）、倫敦聖保羅中學（St Paul's Boys' School）、德威學院（Dulwich College）、西敏公學（Westminster School）等。

該網站由22歲女子薩拉（Soma Sara，圖）於去年6月創立。薩拉畢業於倫敦大學學院，她最初在Instagram講述自己被性侵的經歷，不到一周時間收到300多人回覆，許多人稱自己也有類似經歷。她於是建立了網站，鼓勵女受害者以匿名方式把遭遇說出來。有人稱曾被強迫向校內男生傳送自己的裸照，然後男生將其裸照散播出去，亦有人透露當教師發現這些裸照時，涉事的女生會被開除或停學，但散播照片的男生則沒有被罰。

牽涉伊頓公學等名校

美國有線新聞網絡（CNN）訪問一名女受害者穆恩（Zan Moon），她憶述15歲時在朋友聚會中遭到性侵犯，聚會上有伊頓公學與湯布里奇中學（Tonbridge School）的男生參與。當時一名伊頓公學男生掐住她的脖子，並把手放到她的褲子上，她已要求對方停止，而其他在現場目睹事發經過的學生都沒出手阻止。伊頓公學是英國頂尖名校之一，首相約翰遜、英國威廉和哈里王子都是校友。該校在一份聲明表示會維護年輕人的福利，但未就穆恩的事件作回應。

政府將審視學校保障政策

由於牽涉「強姦文化」的學校數目太多，教育部上周四（1日）開設一條求助熱線，鼓勵在校園遭遇性騷擾和性暴力的受害者投訴，並提供支援，英國政府亦宣布會審視公立和私立學校的保障政策。

（CNN/天空新聞/衛報）