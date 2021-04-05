林鄭葉劉等政界人士資料在列

根據被公開的資料，多名公眾人物的手提電話及fb帳號被流出，現任行政會議成員及立法會議員中，包括新民黨葉劉淑儀、民建聯張國鈞、李慧琼、工聯會郭偉強、陸頌雄、自由黨邵家輝、熱血公民鄭松泰等（見表）；另有多名區議員，包括黃潤達、黃學禮、譚香文等。

另外，兩年前一度於網上被公開的特首林鄭月娥的手提電話，以及與之相關的fb帳號亦在流出資料上。本報昨日曾向特首辦查詢，截稿前未有回應。

私隱公署：將循規審查

私隱公署表示，留意到fb用戶個人資料疑被外泄事件，已於昨日聯絡fb香港辦事處，並已去信，將就事件展開循規審查。公署亦已提醒fb盡快通知受影響用戶，以減低資料外泄所產生的風險。私隱專員鍾麗玲呼籲有關社交媒體用戶提高警惕，慎防個人資料被盜用，並指會於日內發出有關使用社交媒體及即時通訊軟件的指引資料，提醒用家如何減低相關私隱風險。

專家恐資料檔案涉病毒籲勿下載

香港資訊科技商會私隱及網絡安全副主席范健文建議用戶開啟雙重認證，並應每3個月左右改一次密碼，用戶亦可轉用新的電話號碼以防被盜用。范健文又提醒，流出的資料雖然「已免費公開」，亦不應隨便下載，因檔案或涉及病毒，若裝置無做好更新，開啟文件可致中毒。

明報記者