Fb 5億帳號資料外泄 香港293萬用戶中招

上載黑客論壇供下載

美媒《商業內幕》（Business Insider）表示包括約3200萬個美國用戶、約1900萬個法國用戶、約1100萬個英國用戶及約600萬個印度用戶受影響；有約293萬個香港帳戶及約67萬個中國大陸帳戶亦受影響。有電腦專家指3名fb創辦人朱克伯格、休斯（Chris Hughes）和莫斯科維茨（Dustin Moskovitz）的資料亦同告外泄。

受影響帳戶被公開的資料除了用戶名稱、facebook ID、性別、電話外，亦包括居住地區、生日、電郵地址等。據Statista截至2020年第4季數據，fb的全球每月活躍用戶達到近28億。

fb稱屬「老舊」資料 前年已解決

以色列網絡犯罪情報公司Hudson Rock的首席技術官賈勒（Alon Gal）早在今年1月就發現有人在黑客論壇兜售程式，聲稱可提供數以億計fb用戶的電話號碼，及至上周六賈勒在Twitter貼文揭發，上述全部資料在黑客論壇上公開。賈勒以外泄資料跟他本身認識的人的電話號碼比對，確認最少有部分資料真確；《商業內幕》亦比對已知的fb用戶電話及ID驗證數個紀錄。

賈勒稱如果人們擁有fb帳戶，代表他們用於帳號的電話號碼極有可能已經外泄，他又批評未見到fb承認對用戶資料上的過失。

facebook上周六回應稱報道提及的是「老舊」資料，涉及在2019年8月已解決的事件。

專家籲改密碼雙重驗證

面對大量資料已被外泄，賈勒稱從網絡保安角度而言fb可採取的行動有限，但fb仍可通知用戶，讓後者對於有人利用他們的個人資料作網絡釣魚（phishing）或詐騙時保持警覺。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑昨日向本報表示，現階段建議用戶更改密碼、採用雙重驗證以保障自己。

今次並非fb首次捲入私隱外泄風波，2019年12月有電腦保安專家發現fb一個帳戶資料數據庫未經保密處理，外界毋須密碼或認證就可瀏覽資料，其內容甚至被複製到多個黑客論壇，涉及逾2.67億個fb帳戶。

（商業內幕/法新社/路透社/HackRead）