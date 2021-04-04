美英歐俄「定義中國」 折射意識形態觀點

香港國際問題研究所秘書長陳偉信向本報剖析稱，美國強調「戰略」一詞，反映在其眼中這場競爭屬全方位，故須動員全國上下來協調制訂整體戰略回應，從這角度來看意識形態似乎不是關鍵。但他指出，美國將中國定義由「戰略伙伴」變成「戰略競爭者」，顯示不再期望透過自由主義框架下的接觸政策促成中國變化趨近，這點屬意識形態判斷。然而，美國用上「競爭者」一詞，顯示仍不認為中美之間是零和遊戲。陳偉信解釋，這字眼代表美國認為中國非要取代而只求某程度上削弱美國的地位。

陳偉信：歐視華作對手 價值觀不妥協

對比之下，歐盟和英國強調「體制」一詞，反映其認為中國挑戰源自管治模式，屬意識形態範疇。陳偉信認為，歐盟在意識形態層面最為企硬，用上語意更強烈的「對手」一詞，比「競爭者」多出一重「你死我活的零和遊戲」意味，即「承認中國價值觀就無法承認歐洲價值觀」。

陳偉信認為，英方定義或可從英國首相約翰遜在《綜合評估》公布當日的說法去理解：約翰遜強調報告展示英國會如何「重新學習跟價值觀對立國家競爭的藝術」，反映英方重視如何用非零和遊戲的方式去解決意識形態分歧，以保留彈性來跟專制政權打交道或做生意。

「中俄合作建基利益 無共同意識形態」

另一邊廂，俄羅斯外長拉夫羅夫上月訪華時「借用」美國描述民主盟友關係的字眼，聲言中俄「志同道合」。但莫斯科國立國際關係學院博士生王家豪質疑，中俄之間「沒有共同意識形態」，他向本報解釋，雙方合作以國家利益為主，所以中俄聯合聲明（第4點）特別提到「國際社會應堅持踐行……非意識形態化的多邊主義原則」。他認為，中俄確有深化戰略等方面的合作，但兩國傾向保持外交靈活性，成為兩國建立軍事聯盟的最重大障礙。

（世局解碼）