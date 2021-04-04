緬反政變警伙民衆襲哨站 殺5警後被轟亡

緬甸獨立傳媒Myanmar Now引述消息人士報道，25歲警官唐厚金（Thang Hou Gin，譯音）2月加入反軍方政變的公民抗命運動，上周四在實皆省德穆鎮（Tamu）與一群當地民眾投擲3枚手榴彈襲擊一個警方哨站，撤退期間，軍人用機關槍開火，唐厚金在距離哨站200米處被擊斃。唐厚金是來自鄰近印度邊境地區的欽族人，之前有傳欽族人計劃支持德穆鎮的反政變示威者。

迄今至少有20個少數民族及其民兵表明不滿軍方持續血腥鎮壓示威者。緬甸保安部隊昨在中部城鎮蒙育瓦（Monywa）向示威者開槍及投擲震撼彈，至少4人死亡；南部直通鎮（Thaton）昨亦有一名示威者被殺。人權組織「援助政治犯協會」稱，政變至今已逾550人死亡，當中46人是兒童。軍政府早前禁止民眾使用流動數據後，前日下令互聯網供應商切斷無線寬頻服務，進一步限制民眾上網，又向18名反軍方統治的名人發出拘捕令，包括在社交平台具影響力人士及兩名記者，稱他們企圖令軍人變節或不履行職責，有關控罪最高可囚3年。

（Myanmar Now/路透社）