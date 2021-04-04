美新指引：完成接種國民可低風險旅遊

CDC指出，已接種第二劑新冠疫苗兩周者，在國內外旅遊可毋須接受病毒檢測和入境後隔離檢疫。惟外遊回國登機前仍要有陰性的檢測結果，以及於回國後3至5日內再做一次檢測。不過，在旅行期間他們仍要戴口罩、勤洗手及保持社交距離，以及避免人群聚集。CDC還就重啟郵輪旅遊發表初步建議，包括每日匯報感染個案、安排全體船員接受例行病毒檢測、制訂船員及港口人員接種疫苗的時間表等。

強調民衆最好避免出遊

CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）強調，雖然指引稍為放鬆，但如非必要，即使完成了疫苗接種，民眾也最好避免旅遊。一些公共衛生專家就認為，當局一邊叫人不要旅遊，一邊又說按指引可以，削弱勸喻公眾切勿鬆懈的信息，做法不妥。

美國目前有逾1億人接種了至少一劑疫苗。聯合航空等航空公司已恢復八成載客量，郵輪業界則希望7月初可以復航。不過，美國新增感染個案近期回升，周四有7.9萬宗新病例，有專家擔心有爆發第四波的風險。

（彭博社/紐約時報）

（抗疫新階段）