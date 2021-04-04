英打牛津疫苗致30宗血栓 其中7人亡

MHRA表示，該30宗血栓報告是醫療人員或公眾透過政府網站通報，其中22宗為罕見的腦靜脈竇血栓，另有8人涉及其他部位血栓或血小板不足，稱會對這些報告作徹底檢視。該局強調，根據目前數據，牛津疫苗好處仍然大過風險。至於接種BioNTech-輝瑞疫苗，MHRA則表示沒收到任何血栓報告。英國迄今已施打1810萬劑牛津疫苗。

EMA將討論更新牛津疫苗指引

牛津疫苗在年輕一群中導致血栓問題一直受關注。荷蘭前日（2日）宣布，暫停為60歲以下民眾接種牛津疫苗，因該國有5名25至65歲女性注射該款疫苗後出現血栓，其中一人死亡。衛生部表示，為審慎起見暫停接種至4月7日，等待歐洲藥品管理局（EMA）發出新建議。EMA上周三表示，牛津疫苗仍安全，專家並未發現任何特定的風險因素，例如是年齡或性別等，但該局稱，本周安全委員會開會後會再就接種牛津疫苗作出更新建議。德國上周初已暫停為60歲以下人士接種牛津疫苗，疫苗委員會周四亦呼籲，第一針打牛津疫苗的60歲以下人士，第二針應改打使用信使核糖核酸技術的疫苗。

此外，2月完成接種新冠疫苗的阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）前日表示自己確診，現已隔離，精神良好。總統府消息人士透露，前日剛滿62歲的費爾南德斯接種了俄羅斯「衛星V」疫苗，於2月11日打了第二劑。阿根廷正面對第二波疫情，確診人數持續持上升，迄今有逾230萬人染疫，超過5.5萬人死亡。

（法新社/路透社）

（抗疫新階段）