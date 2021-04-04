國會保安隱憂再掀討論

議員憂太早放寬戒備

國會周邊的保安問題常引起爭議，議員和民眾偏向想保持開放，因此國會警察1月底提議興建永久圍欄時，參眾兩院均有跨黨派議員提出立法阻止。參議院共和黨領袖麥康奈爾上月就形容保安措施過火，「讓我們的民主燈塔被有刺鐵絲網和國民警衛隊包圍，看起來很糟糕」。

今次襲擊後，處理國會警察資金的眾議院小組委員會主席、民主黨眾議員瑞安（Tim Ryan）稱，明白圍欄造成困擾，「但問題是現時的環境足夠安全拆除圍欄嗎？」他表示，議員正參考其他首都的保安措施，例如與以色列安全官員交流他們如何保護該國議會。

眾議院議長佩洛西在騷亂後任命工作小組，評估國會保安。帶領小組的退役陸軍中將奧諾雷（Russel Honore）上月撰文，稱圍欄無助防止另一次襲擊，反而提供錯誤的安全感，國會警察需更多人手、提升情報收集能力、改善與其他聯邦執法機構協調和加強內部權限等。惟部分共和黨議員質疑小組的建議成本過高，如聘請逾850名警員和增設情報專家等新職位。

（紐約時報/CNN）