黑人驅車殺警 美國會3個月兩遇襲 家人稱疑犯濫藥有妄想症 當局料非恐襲

白宮國會下半旗向殉職警致哀

疑犯為25歲男子格林（Noah Green），他上周五駕着一部藍色轎車在國會大樓外撞向兩名國會警察，然後再撞向憲法大道一個路障，該路障原本是保護參議員平日使用的車道。格林隨後持刀下車，但隨即被擊斃。殉職的國會警察埃文斯（William Evans）加入警局18年，是今年內第2名在執勤期間身亡的國會警察。另一名警員受傷送院，情况穩定。總統拜登和眾議院議長佩洛西分別下令白宮和國會大樓下半旗致哀，拜登向死者家屬致以慰問，並稱已聽取調查的匯報。

自1月6日國會山莊騷亂以來，當局加強大樓戒備，直至最近數周才開始拆除外圍的鐵絲網圍欄，又解封國會大樓附近的街道，部分國民警衛隊成員亦已撤走。國會現時正值復活節假期休會，大樓內只有很少人。在案發後數分鐘內，整座大樓隨即進入封鎖狀態，持續一個多小時。華府國民警衛隊啟動新設的「即時應對部隊」，20多名成員穿防彈衣和頭盔，手持盾牌，在獨立大道連成封鎖線。

當局表示，格林的犯案動機未明，但相信不涉及恐怖主義。格林曾在facebook（fb）訴苦，尤其是過去數月，稱自己經歷「最難以想像的考驗」，又說因患病和想展開「尋找靈魂之旅」決定離開工作。他是「伊斯蘭國度」領袖法拉肯（Louis Farrakhan）的支持者，不時分享其文章和演說，更將他比作「耶穌」、「彌賽亞」。該組織主張黑人優越主義和反猶主義傾向等，民權組織「南方貧困法律中心」（SPLC）將其列入「仇恨名單」，譴責其領袖的言論「極度種族主義、反猶和反同性戀」。

疑犯fb曾稱患病失業 信奉黑人優越主義

格林上月17日曾展示向該組織地方分會捐款的照片，並分享法拉肯談論美國衰落的演說。他又曾分享稱「美國政府是黑人頭號敵人」的影片，上周更聲稱受中情局和聯邦調查局等政府部門困擾，自己「遭受多次非法入屋、食物中毒、襲擊、未經授權的醫院手術和精神控制」，相信是法拉肯拯救了他。

fb表示，因應危險人物和組織政策，已移除格林的個人帳號。其兄長向《華盛頓郵報》透露，格林近兩年受濫藥和妄想症困擾，情况愈趨嚴重，甚至有自殺念頭，同住家人一直擔心其精神狀態。他又提到，格林上周四極度不適，離家後向他發疑似告別短訊，稱計劃做流浪漢，又多謝對方多年來為他所做的一切。

（紐約時報/路透社/CNN/華盛頓郵報）