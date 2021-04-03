美韓會談後朝兩射導彈 逼拜登尋與華關係平衡點

華府智庫「美國和平研究所」朝鮮問題專家奧姆（Frank Aum）指，考慮到中朝政經聯繫，以及北京的區內整體影響力，嘗試爭取中方支持是合理舉動，但中方無法控制朝鮮提出的多項要求，包括解除美國制裁和結束美韓聯合軍演。他又指，華府政策或包括要求中方加強控制朝鮮，亦可能在區內部署更多武器系統或跟韓國大規模軍演，但後兩者勢惹北京不滿。

蘇利文晤日韓官 助韓非正式入QUAD

白宮國家安全顧問蘇利文昨日會見訪美的日本國家安全保障局長北村滋和韓國國家安保室長徐薰。華府高官指會議將談及朝鮮試射導彈、朝鮮境內疫情、近日對華外交舉動和半導體供應鏈等，又稱拜登政府對朝政策評估處於最後階段，準備與日韓作最後磋商。《日經亞洲》稱，今次對話聚焦朝鮮，但中國亦可能成為一大議程，以及讓韓國非正式參與美日印澳組成的「四方安全對話」（QUAD）的機會。

韓事隔3年派外長訪華 今晤王毅

另一邊廂，韓國外長鄭義溶昨抵中國廈門，是事隔3年再有韓國外長訪華，被視為是首爾在中美間尋求外交平衡。他今日將與中國外長王毅會面，韓國外交部指兩人會談到朝鮮半島無核化等地區事務。韓國被指在中美間陷入兩難，一方面要向美國等盟友展示可抗衡北京，同時要與最大貿易伙伴中國維持經貿聯繫。韓聯社報道，美韓正商討在6月七大工業國集團（G7）峰會前舉行首腦會談的安排，而韓國總統文在寅據悉最遲5月赴美與拜登會面。

（路透社/紐約時報/日經亞洲/韓聯社）

（世局解碼）