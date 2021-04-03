憂地區平衡變化 日擬聯美打「台灣牌」 專家料自衛隊更活躍於日本以南地區安全事務

【「中美外交戰」系列五之四】

明報記者 周宏量、陳籽穎

美日峰會推遲至16日 料會後聲明提台灣

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀上月展開印太之旅，先後在日本和韓國舉行「2+2」會談。美日會談（3月16日）會後聲明除了談及中方《海警法》、南海活動和釣魚島（日稱尖閣諸島）等常見議題，還罕有稱雙方確認「台灣海峽和平穩定之重要」。共同社3月21日再引述日本政府消息報道，美日防長會談時討論到一旦北京攻台，日美將緊密合作，確定有需要研究日本自衛隊如何跟美軍合作協防台灣，但未討論具體細節。時事通訊社3月29日再指，日本防衛省正研究在台海危機下如何動用《安保法》支援美軍。

日本政府昨日宣布菅義偉本月訪美行程押後，其中美國總統拜登上台後首次跟外國首腦進行的當面會面延期一周至16日。《日經亞洲》周二（3月30日）報道，雙方正準備在峰會聯合聲明重申台灣穩定之重要，勢成美日領袖自1969年以來首度聯合就台灣問題表態。

菅義偉政府打「台灣牌」不令人意外，副防相中山泰秀去年底就罕有公開呼籲即將入主白宮的拜登「堅定」支持台灣應對「具侵略性的中國」。《日經亞洲》指，日方態度變化反映美國盟友對東亞力量平衡轉移的迫切感，美軍印太司令部司令戴維森上月初的發言更在日本防衛政策圈子掀起迴響——戴維森警告北京或在6年內攻台，敦促重新修復美軍對中國的傳統威懾能力。

學者料自衛隊角色悄悄推至法規極限

曾任嶺南大學政治學系系主任的日本事務專家畢傑志（Brian Bridges）接受本報專訪時稱，美日會談其一最有趣的面向是對台灣的全新強調，可以預期自衛隊未來會更主動地介入日本以南地區——包括台海及其周邊——的安全環境。他預計菅義偉或會淡化其前任安倍晉三的修憲言論，但會悄悄將自衛隊角色推至現有法律和規則的極限。菅義偉3月21日在演說中稱，因應未來或出現前所未有的挑戰和威脅，自衛隊可能被賦予新任務。

東京明治大學國際關係學教授伊藤剛則向本報稱，目前情况儼如中國準備了一座幾百萬噸級的巨大泥頭車在日本及鄰國旁邊，但同時叫它們不用擔心那座泥頭車。他表示，日本內部存分歧，親美派主張日本需要擴張安全網絡，親中派聲言要先觀望中方如何行事，「2+2」會談和打「台灣牌」代表前者。但他相信，日本尚未決定好在戰爭準備方面如何參與回應中方攻台。

澳洲亦成美拉攏對象 華迄今未正式回應

「四方安全對話」（QUAD）另一成員澳洲也是美國拉攏對象。美國駐澳洲臨時代辦戈德曼前日錄音評論指，美國跟澳洲等盟友當前合作包括戰略規劃，涉及各種緊急應變的議題，「台灣顯然是重要一環」。

迄今為止，中國外交部和國防部未曾就美國拉攏日澳等盟友協助處理潛在台海衝突的報道發表正式回應。

（世局解碼）