緬駐聯國大使籲各國停投資緬甸

安理會譴責緬軍造成數百民眾死亡

拒絕承認軍政府的覺莫吞（Kyaw Moe Tun）在訪問中表示，國際社會要拯救無辜平民的性命，因此他們一直要求和呼籲國際社會採取盡可能強硬的措施制止暴力和保護緬甸人民，包括人道援助、在緬甸設立禁飛區、中斷軍政府資金流動和暫停外國直接投資。對於有分析認為廣泛經濟制裁會影響平民福祉，覺莫吞認為緬甸局勢迫切和嚴重，相比起拯救生命，經濟影響可稍後處理。

法新社：中國阻加「殺害平民」字眼

另外，聯合國75個成員國連同歐盟周四發表聯署聲明譴責緬甸軍方騷擾、拘捕和扣留人權捍衛者及其他公民社會成員，要求釋放他們。安理會周四亦發聲明對緬甸局勢急速惡化表示深切關注，強烈譴責緬甸軍方暴力對待和平示威者，造成數以百計民眾死亡。

法新社取得聲明的早期版本，顯示西方國家希望在聲明加入「準備考慮進一步行動」字眼，但有外交官員稱中國阻止加入此句，又堅持要將「殺害」數以百計平民改為「民眾之死」。

（路透社/法新社/日經亞洲/中央社）