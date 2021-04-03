美媒：拜登中東撤兵 應對中俄

撤航母戰鬥群愛國者導彈

報道引述一些官員透露，美軍在沒有公開下已撤走了波斯灣地區至少三組「愛國者」防空炮兵團，其中一組原部署於沙特蘇丹王子空軍基地。另外，原駐波斯灣的「尼米茲」號航母戰鬥群2月回航加州聖迭戈維修，之後不會重返波斯灣。另一航母「艾森豪威爾」號縱由地中海駛往該區，但預計不會長駐，所以美軍在中東將陷入「航母真空期」。上述兩項調動約涉數千官兵。其餘考慮調減的，包括有助沙特抵禦導彈襲擊的「薩德」系統。至於調走的一批無人偵察機、防導彈炮兵團等軍備，或將改用作對付中國、俄羅斯等美方認為的競爭對手。

情報顯示沙特王儲穆罕默德授權謀殺異見記者卡舒吉，惹來美國不滿，拜登上台後開始對沙特採強硬政策，包括1月底宣布凍結出售精準制導軍火到當地。不過，華府官員表示不想破壞與沙特關係，仍將研究可供沙特抵禦火箭、導彈的裝備和訓練，近期還召了一班國防政策與軍事專家組成「老虎隊」，研究幫沙特保護石油設施等辦法，如出售導彈攔截設備和擴大情報分享等。美國國防部暫未有披露中東部署調動的詳情，沙特當局亦未就有關調動作出回應。

（華爾街日報）