英國逾百萬人現新冠長期症狀 35至49歲者比例最高

ONS透過訪問了解新冠患者確診後有否出現無法解釋的疲勞、咳嗽、頭痛或肌肉痛等問題並持續超過4星期。結果顯示，有這些長期症狀比率最高的年齡組別是35至49歲，達25.6%，其他比率較高的組別包括醫護人員和看護、居住在最貧困地區，以及本身有其他健康問題而限制日常活動者。報告亦統計2萬名去年4月26日至今年3月6日確診者，指有13.7%受訪者稱症狀持續最少12星期。

疲勞肌肉痛難集中 多12周內康復

「新冠長期症狀」暫時沒有醫學定義，但症狀一般包括疲勞、肌肉疼痛和難以集中精神，大多數確診者的情况在數日至數周內會好轉，大多數患者亦會在12周內康復。英國國民保健服務聯盟（NHS Confederation）政策總監麥凱（Layla McCay）稱，數據提醒有關新冠病毒在民眾感染後長時間影響人們生活的能力，亦提醒他們有關NHS團隊在面對這些新及長期健康問題時的額外壓力。

（金融時報/BBC）

（抗疫新階段）