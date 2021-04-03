德籲60歲以下溝針代次劑牛津疫苗 未有安全科學證據 英研究結果最快6月出爐

德國最新指引建議，已接種首針牛津疫苗的60歲以下人士應在12周後改打mRNA疫苗。目前採用mRNA技術的主要疫苗包括BioNTech-輝瑞疫苗（下稱BioNTech疫苗）和莫德納疫苗。當地醫療監管機構指，有31名曾接種牛津疫苗的人出現腦靜脈栓塞，大多是20至63歲女性，促使疫苗接種委員會周二建議暫停為60歲以下人士接種該疫苗。英國藥品和保健產品管理局（MHRA）周四亦指，截至3月24日逾1800萬人接種牛津疫苗，其中接到30宗血栓報告，較之前公布的多25宗。

溝針有先例 伊波拉成功愛滋失敗

多地面臨疫苗供應短缺，混用疫苗將有助增加接種彈性，有科學家亦認為這可能比單一疫苗更有效。有專家指一間藥廠平行生產兩種技術的疫苗，需要雙倍的工作和成本，故此過去進行混用疫苗的全面臨牀試驗並不容易。研發伊波拉的病毒載體疫苗時，科學家憂慮民眾接種首針後或對病毒載體產生免疫力，當接種第二針，免疫系統就會在病毒載體生效前將其消除，為此許多疫苗生產商決定兩劑疫苗使用不同病毒。混用疫苗亦可能刺激不同免疫系統，如病毒載體較擅長訓練免疫細胞，建基於蛋白質的疫苗則在產生抗體方面較理想，但專家提醒混用疫苗並非必然兩全其美，在愛滋病毒疫苗研究，科學家嘗試結合這兩種疫苗都未能成功。

英籲單一疫苗 美僅特殊情况例外

現時全球仍未有混用接種新冠疫苗的臨牀測試數據，因此多地對此保持謹慎。英國建議接種單一疫苗，只有在極少情况下，如只剩一款疫苗可用，第二針才可打不同疫苗。美國疾病控制及預防中心（CDC）1月放寬指引，允許在首針疫苗暫停供應等特殊情况下，至少隔28天改打第二款疫苗，但強調應盡可能確保兩針相同。

牛津大學2月起招募830人參與研究，了解混用牛津疫苗和BioNTech疫苗的成效。一組受試者先接種牛津疫苗，再打BioNTech疫苗，另一組則順序相反，餘下的人維持接種單一疫苗，研究團隊盼在6月公布初步結果。該大學去年底亦開始與俄羅斯合作，研究混用牛津疫苗與俄國「衛星V」疫苗。香港大學亦正招募50至100名18至60歲的健康人士參與研究，參加者先接種復必泰（BioNTech）疫苗，相隔28日再接種科興疫苗，然後與接種單一疫苗人士作比較，團隊將跟進觀察一年。

世衛批歐洲接種慢 需封城彌補

另外，世衛歐洲區辦事處主任克呂熱（Hans Kluge）周三批評，歐洲的疫苗接種速度「慢得無法接受」，延長整個地區的疫情，因應接種率低，歐盟國家有需要採取封城等措施，彌補接種計劃延誤導致的問題。歐盟目前只有約16%人口接種疫苗，路透社引述印度政府官員指，歐盟已尋求從印度血清研究所購買1000萬劑牛津疫苗，填補歐洲工廠供應短缺，但印度正急於擴大國內接種計劃，不太可能迅速批准歐盟的要求。

（路透社/紐約時報/BBC）

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