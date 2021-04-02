英大學建環保少女銅像 被轟「面子工程」浪費資源

【明報專訊】英國溫徹斯特大學（University of Winchester）最近在校園擺設一座耗資約2.4萬鎊（約26萬港元）、相信是全球首座真人大小的瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）銅像。該校學生批評銅像是「面子工程」，認為校方所耗費的金錢應用得其所。
花26萬 學生會促金錢應用得其所
學生會主席鮑爾（Megan Ball）稱通貝里是眾人的榜樣，但學生會不能支持校方的做法，「我們正處於新冠疫情時期，很多學生未能返校上課，很多人嘗試網上學習，並需要得到支援」。她又稱，校方應額外增加一筆與銅像成本相同的資金給學生支援服務。通貝里銅像是校方在2019年委託打造，資金從West Downs Centre教學設施建設項目的5000萬鎊（約5.3億港元）資金中撥出。
溫徹斯特大學校長卡特（Joy Carter）表示，校方沒從支援學生服務上抽調資源打造銅像，稱今年支援學生的金額已花費520萬鎊（約5573萬港元）。校方亦向學生發電郵，稱希望銅像成為「致力應對氣候和生態緊急狀况」的象徵。
（BBC）
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