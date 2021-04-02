廠房溝亂成分 1500萬劑強生疫苗報廢

涉事廠房由Emergent BioSolutions營運，該廠房同時協助強生和英國藥廠阿斯利康生產兩家公司的新冠疫苗。事發於2月底，廠房員工在生產過程中混淆了兩種疫苗成分，但有關失誤多日來沒被發現，直至強生作質量控制檢查時始揭發。

報道引述消息指有1500萬劑強生疫苗受污染。這批疫苗未有離開廠房，已被隔離出來。強生向聯邦監管當局通報事故後，後者展開調查。強生已增加職員以監察Emergent的工作，又制定新檢查措施以防止再有失誤。

涉事合作廠商往績不佳

Emergent廠房尚未獲當局授權為強生疫苗生產所需藥物，惟美國傳媒報道指該廠房將生產數以千萬計疫苗。美聯社指Emergent BioSolutions對於強生公司打算到5月底向美國交付1億劑疫苗的計劃很關鍵，然而美聯社周四據資訊自由法取得2017年起涉及該公司設施的調查紀錄報道，指FDA多次提及該公司的問題，包括員工培訓不足、有藥瓶破裂和其中一個設施有發霉。今次事故不影響已付運或使用的疫苗，因目前相關疫苗是在荷蘭廠房生產。

據美國疾病控制及預防中心（CDC）的數據，截至周三美國民眾已注射1.5億劑新冠疫苗，包括330萬劑強生疫苗；18歲以上人口21.1%已完成接種。

強生藥廠周三發聲明，指預計他們跟Emergent一同採取的措施，可讓他們到4月底交付2400萬劑疫苗，或聯邦政府所預期的數量。

（紐約時報/金融時報/法新社）