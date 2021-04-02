巴基斯坦變陣 盼「走向中間」

巴基斯坦軍方對外交和國防政策一直深具影響力，故巴伊瓦的說法備受重視。但新德里未立即回應，延至3月23日「巴基斯坦日」，印度總理莫迪終致函巴總理伊姆蘭‧汗，路透社指後者一周後覆函，稱伊斯蘭堡盼與新德里實現和平關係。

修補與印關係 向西方示好

巴基斯坦的地緣戰略轉向不是突然為之，《日經亞洲》提到，巴伊瓦2017年訪英後，時任陸軍首席發言人向傳媒稱，此行是「告訴英國人，並通過他們轉告美國人，我們與他們相似，而不是我們在東方的朋友」，意指中國，又稱基於殖民歷史，不應將巴國歸邊中國陣營。

英國亦鼓勵巴國與印度關係正常化，事實上巴國曾多次示好，包括歡迎印度加入中巴經濟走廊。時至近期，兩國軍方上月罕有發聯合聲明宣布在克什米爾停火。

一名曾在該地區工作的前美國高級外交官認為，兩大因素驅動巴國向印度示好，首先美國總統拜登表明會繼續從阿富汗撤軍，巴國憂慮失去支援美國的角色，回到2001年以前與美國隔絕的狀態。中美在印太地區角力下，巴國亦擔心不會被視為西方的伙伴，而僅是「北京代理人」。

該前外交官認為，巴國過去與中美都關係友好，現在中美角力下卻面臨靠邊站壓力。中巴經濟走廊計劃是中國「一帶一路」旗艦項目，巴國視其對刺激經濟增長和創造就業非常重要，但美印質疑中國或可透過巴國3個港口部署海軍，進入西印度洋。巴伊瓦在3月17日稱，若只從該計劃觀察巴國，將令人產生誤解。部分觀察家認為，其言論反映伊斯蘭堡不會完全脫離「一帶一路」，但希望突顯獨立國家身分，而中國只是其外交政策的其一方面。

（日經亞洲/路透社）

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