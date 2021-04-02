獲釋女示威者：80人擠一倉 睡覺難轉身

隔着鐵欄治療

部分在示威期間被捕的人後來獲釋，其中23歲女子寧恩（Hnin）3月3日與另外400名年輕人在仰光被捕，其後被送到永盛監獄。寧恩稱她要與另外80名女子同囚一個監倉，監倉內亦很多女性受傷。她指在囚時曾有醫療人員到訪，但只隔着鐵欄提供治療。19歲女生的蒂里（Thiri）與寧恩在3月24日連同約600名示威者一起獲釋，蒂里形容監獄膳食惡劣，她亦與另外約80人同囚一倉，睡覺時難以轉身，4個廁所僅1個可用。蒂里憶述獲釋時有高級警員向拘留者稱警察才是受害人，又稱知道他們的住址，警告他們若再示威會被囚最少3年，家人亦會有危險。

IFRC亞太區總監馬修（Alexander Matheou）周四在聲明指緬甸紅十字會的急救和醫療人員遭錯誤拘捕、恐嚇和受傷，組織的物資和救護車都被毁壞。聲明沒指出誰要為有關襲擊負責，但馬修稱醫療人員不應成為被針對目標，應獲准不受限制為有需要者提供協助。

（衛報/路透社）