素姬加控違殖民時代機密法 最高囚14年

英加碼制裁親軍方公司 泰國籲釋放被捕者

路透社引述數個電訊商消息報道，軍方下令網絡服務供應商中斷無線寬頻服務，直至另行通知，目前封鎖手機網絡的命令將持續。多地昨日繼續有民眾示威，有傳媒報道稱蒙育瓦和曼德勒有安全部隊開槍，再有兩人死亡。救助兒童會發聲明稱，自2月政變以來，最少有43名兒童遭軍方殺害，年紀最輕的只得6歲，形容緬甸處於「噩夢般的狀態」。

英國昨日宣布制裁與緬軍關係密切的緬甸經濟公司（MEC），指控該公司透過向緬軍提供資金，參與嚴重侵犯人權的行為。外相藍韜文批評，緬軍「墮落到恣意殺害無辜民眾的地步，甚至包括兒童」。英國品牌Next亦跟隨多間歐洲企業，宣布中止與緬甸工廠的新訂單。泰國昨日亦發表緬甸政變以來措辭最強硬的評論，稱對緬甸的暴力「深感憂慮」，呼籲停止暴力和釋放被拘留者。緬軍與少數民族武裝組織衝突再起，令大批民眾逃往泰國。

聯合國安理會周三商討緬甸局勢，其間聯合國緬甸特使柏其納警告「大屠殺即將發生」，促安理會考慮採取重大行動，以扭轉事態發展。緬軍同日發表聲明，促少數民族武裝組織「保持和平」，軍方本月內將單方面停火，但會繼續應對「破壞政府安全及行政的行動」。

（路透社/BBC/CNN）