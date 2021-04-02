素姬加控違殖民時代機密法 最高囚14年

【明報專訊】緬甸遭罷黜的國務資政昂山素姬和總統溫敏昨（1日）再以視像方式出庭應訊，其首席代表律師欽貌梭稱，昂山素姬、其澳籍經濟顧問特里爾（Sean Turnell）和3名前內閣成員上周遭加控殖民時代的「國家機密法」，他兩天前才得知消息。兩名調查羅興亞危機的路透社記者在2018年亦被控此罪，最高可被判監14年。律師團隊成員敏敏索形容，昂山素姬和溫敏出庭時狀態良好，但不獲批准與他們親身會面，聆訊將在4月12日繼續。
英加碼制裁親軍方公司 泰國籲釋放被捕者
路透社引述數個電訊商消息報道，軍方下令網絡服務供應商中斷無線寬頻服務，直至另行通知，目前封鎖手機網絡的命令將持續。多地昨日繼續有民眾示威，有傳媒報道稱蒙育瓦和曼德勒有安全部隊開槍，再有兩人死亡。救助兒童會發聲明稱，自2月政變以來，最少有43名兒童遭軍方殺害，年紀最輕的只得6歲，形容緬甸處於「噩夢般的狀態」。
英國昨日宣布制裁與緬軍關係密切的緬甸經濟公司（MEC），指控該公司透過向緬軍提供資金，參與嚴重侵犯人權的行為。外相藍韜文批評，緬軍「墮落到恣意殺害無辜民眾的地步，甚至包括兒童」。英國品牌Next亦跟隨多間歐洲企業，宣布中止與緬甸工廠的新訂單。泰國昨日亦發表緬甸政變以來措辭最強硬的評論，稱對緬甸的暴力「深感憂慮」，呼籲停止暴力和釋放被拘留者。緬軍與少數民族武裝組織衝突再起，令大批民眾逃往泰國。
聯合國安理會周三商討緬甸局勢，其間聯合國緬甸特使柏其納警告「大屠殺即將發生」，促安理會考慮採取重大行動，以扭轉事態發展。緬軍同日發表聲明，促少數民族武裝組織「保持和平」，軍方本月內將單方面停火，但會繼續應對「破壞政府安全及行政的行動」。