美基建殘舊待收拾 前總統提案屢觸礁

報告：修補全國基建需花20萬億

美國土木工程師學會將美國基建評級為C-，較4年前微升一級，但17個範疇中有11個仍是D級，包括航空、水壩、防洪堤、公園和道路等。報告估計要修補全國基建，未來10年需花費近2.6萬億美元（約20萬億港元），較4年前估算的2.1萬億美元（約16.4萬億港元）增加。

奧巴馬在緊接2009年的刺激經濟方案後，曾提出500億美元（約3900億港元）基建計劃，包括重建道路、鋪設路軌、修補機場跑道等，但共和黨人批評是「老調重彈刺激方案」。特朗普在2017年曾標榜一周行程為「基建周」，但他當時回應白人至上主義衝突時稱「兩邊都有好人」，爭議蓋過基建的討論。2019年初，他與國會民主黨人就2萬億美元（約15.6萬億港元）的基建方案原則上達成協議，但眾議院當時正就其「烏克蘭門」風波調查，他拒絕與眾議院議長佩洛西合作，基建計劃擱置。

拜登如今要爭取共和黨人支持並不容易，國會日前通過的1.9萬億美元（約14.8萬億港元）紓困方案，在參眾兩院均不獲共和黨人支持。在兩黨各得50個議席的參議院，民主黨人可依照通過紓困方案的策略，利用「預算調節」程序以免受共和黨拉布影響，但此舉不可包含與預算無關的政策，基建方案將受限制。

（CNN/洛杉磯時報）